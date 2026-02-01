Logo
Ekološka katastrofa u BiH: Deponija ugrožava rijeku, građani pozivaju na hitnu reakciju

Izvor:

Hercegovina.info

01.02.2026

19:30

Komentari:

0
Депонија код ријеке Брегаве у Стоцу
Foto: Facebook/Screenshot

Neformalna grupa građana Badanj upozorila je na, kako navode, dugogodišnji ozbiljan ekološki problem u Stocu, gdje se gradska deponija nalazi na svega tridesetak metara od korita rijeke Bregave, i to bez važeće ekološke dozvole.

Prema njihovim navodima, otpad se godinama odlaže uz samu obalu rijeke, a tokom jačih padavina dolazi do ispiranja štetnih i potencijalno toksičnih materija iz deponije direktno u vodotok.

"Svaka jača kiša ispira sadržaj deponije u rijeku Bregavu, vodu koju lokalno stanovništvo koristi za svakodnevni život i poljoprivredu", upozoravaju iz Neformalne grupe Badanj.

Nestaje biljni i životinjski svijet

Navode kako su posljedice već vidljive na terenu. Ističu da u rijeci postepeno nestaje biljni i životinjski svijet, dok je poljoprivredna proizvodnja u neposrednoj blizini postala gotovo nemoguća.

"Uzgoj voća i povrća sve je teži, a za mnoge porodice upravo je to jedini izvor prihoda", poručuju, dodajući da je zdravlje stanovništva ozbiljno ugroženo.

Posebno naglašavaju činjenicu da se deponija nalazi u blizini Badanjske pećine i uz rijeku koja predstavlja prirodno bogatstvo i dio zaštićenog prostora, zbog čega situaciju opisuju kao "ekološku bombu" čije posljedice mogu biti dugoročne i nepopravljive.

U videu koji su dostavili redakciji portala "Hercegovina info" govori mještanin koji, kako navode, cijeli život poznaje rijeku Bregavu i danas svjedoči njenom postepenom propadanju.

Njegovo svjedočenje, ističu, predstavlja glas lokalne zajednice koja godinama upozorava na problem, ali bez institucionalne reakcije.

Nadležni obaviješteni, reakcije nema

Iz Neformalne grupe Badanj navode da su o problemu u više navrata obavještavali Grad Stolac, Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vladu Federacije BiH i nadležne inspekcijske službe, ali do danas, tvrde, nije preduzeta nijedna konkretna mjera.

"Vrijeme za reakciju ističe, a šteta se svakim danom povećava", poručuju, pozivajući nadležne institucije da hitno reaguju kako bi se spriječilo dalje zagađenje rijeke Bregave.

