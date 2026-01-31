Stiže olakšanje za radnike RiTE Ugljevik

Nakon mjeseci iščekivanja konačno stiže olakšanje za radnike RiTE Ugljevika. Sa radom neće stati. Ponovo dobijaju pristup vlastitom uglju. Potpisan je ugovor koji omogućava nastavak eksploatacije „Istok dva", a time i nastavak rada termoelektrane koja hrani čitav ovaj kraj. Pravo na eksploataciju uglja sa ležišta „Istok dva" prešlo je sa kompanije "Komsar enerdži" na Rudnik i Termoelektranu "Ugljevik".

"Za nas je to vrlo značajno s aspekta obezbjeđivanja dovoljno količina uglja za budući rad, istovremeno znači ne organizaciju naših planova prije svega na površinskom kopu sada već Istok, što znači dugoročno snabdijevanje ovog objekta ugljem", rekao je Žarko Novaković, direktor RiTE "Ugljevik".

Država je otkupila 74 odsto udjela u "Komsar enerdžiju". Plan je da se ide do kraja. Da u konačnici „Gas-Res" postane stoodstotni vlasnik. Tako bi kompletan sistem bio u rukama Republike Srpske.

"Završen je jedan složen proces koji će obezbijediti RiTE "Ugljevik" da može nesmetano vrši eksploataciju uglja, a samim tim i proizvodnju električne energije. Što će u konačnici dovesti do stabilnijeg snabdijevanja potrošača u Republici Srpskoj i jedne energetske sigurnosti koja nam je svima potrebna", rekao je Aleksandar Lozo, predstavnik preduzeća "Komsar enerdži Republika Srpska"

Dogovor ne donosi korist samo energetskom sektoru. Dobra je ovo vijest i za lokalno stanovništvo. Podršku će dati i Vlada, kaže resorni ministar. Srpska mora imati energetsku sigurnost i ne smije zavisiti od drugih. Problemi nisu nestali preko noći, ali današnji potpis označava prekretnicu u daljem radu.

"Mi ovim ne rješavamo sve probleme koji postoje trenutno u RiTE `Ugljevik`, ali pravimo značajan korak time što ćemo omogućiti da RiTE sada može bez ikakvih smetnji da pristupi pripremi rudarske aktivnosti koja je sadržana u dogradnji rudarskog projekta", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske

Bez uglja nema struje. Bez struje nema privrede. A bez ovog sistema nema ni života za gotovo dvije hiljade porodica koje od njega direktno zavise. Ostaje obaveza da tražimo partnere jasan je premijer Savo Minić. Kaže i da će Vlada Srpske tražiti modalitete kako bi oporavili ovog giganta.