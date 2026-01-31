Republika Srpska dobija "grad budućnosti"

Projekat "Novo Trebinje", koji je ocijenjen kao jedna od najvećih razvojnih šansi, ne samo za najjužniji grad Srpske već i za cijelu Republiku, a koji pojedinci nazivaju i gradom budućnosti, predstavljen je juče, 30. januara, a prema informacijama gradiće se u tri faze do 2050. godine.

U Trebinju predstavljen projekat "Novo Trebinje". Gradiće se u tri faze do 2050. godine.

Promotivni uslovi za prve investitore, a posebna pažnja na sadržaje za mlade.

Kako je rečeno tokom predstavljanja projekta, on podrazumijeva kompletnu infrastrukturu i sve neophodne sadržaje za kvalitetan život – škole, dom zdravlja, vrtiće, sportsku dvoranu i druge javne objekte.

Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, rekao je da je poseban akcenat stavljen na mogućnost kupovine nekretnina po znatno povoljnijim cijenama, uz promotivne uslove za prve investitore, što "Novo Trebinje" čini ozbiljnom prilikom kako za građane, tako i za privrednike.

On je dodao da će se posebno obratiti pažnja na sadržaje za mlade.

"Prva faza projekta planirana je do 2030. godine, druga do 2040, dok je završetak treće faze predviđen do 2050. godine", navodi se na sajtu Grada.

Kako se dodaje, projekat će se prostirati na oko 380 hektara, a povezivanjem sa "Gradom sunca" ukupna površina budućeg urbanog kompleksa iznosiće približno 420 hektara.

Prezentaciji projekta prisustvovali su načelnici gradskih od‌jeljenja, privrednici, kao i direktori javnih preduzeća i ustanova, koji su tom prilikom iznijeli svoje sugestije i prijedloge.