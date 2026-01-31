Logo
Large banner

Tatjana Bošković u Trebinju: Ovdje se osjećam čarobno

Autor:

Teodora Bjelogrlić

31.01.2026

12:20

Komentari:

0
Татјана Бошковић у Требињу: Овдје се осјећам чаробно
Foto: ATV

Trebinje danas uživa u mirisu mimoze i veseloj karnevalskoj atmosferi. Novljanske mažoretke i Gradska muzika iz Herceg Novog prošetale su ulicama grada uz zvuke trombonjera, donoseći duh Mediterana na jug Srpske.

Svečanim defileom karavana, uz zabavu, pjesmu i dijeljenje mimoze, građani i gosti Trebinja i okoline pozvani su da posjete Herceg Novi od 13. do 28. februara i uživaju u programima najveselije i najveće fešte u regionu.

Фестивал у Требињу
Festival u Trebinju

Glumica Tatjana Bošković, počasni građanim Herceg Novog i otvara 57. Praznik mimoze.

Џефри Епстајн

Svijet

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

"Danas ovdje sa mnogo sunca i mnogo osmijeha. Ja jedva čekam 13. da počnemo i vjerovatno ćemo završiti levitirajući od radosti. U Trebinju se osjećam čarobno, među ovim lijepim momcima i prelijepim djevojkama. Ništa mi ne smetaju moje godine da se poistovetim sa njima", rekla je Bošković za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Tatjana Bošković

Trebinje

festival

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

Zanimljivosti

Novac stiže za 4 znaka: Oni će iznenada dobiti pare do 7. februara

11 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

11 h

0
Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

Republika Srpska

Cvijanović: Crnadak - bujica besmislenosti kao i uvijek

12 h

9
Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

Fudbal

Vico Zeljković prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu

12 h

0

Više iz rubrike

Студенти добијају по 600 КМ: Ево ко је на листи

Gradovi i opštine

Studenti dobijaju po 600 KM: Evo ko je na listi

1 d

1
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Gradovi i opštine

Pronašla 100 KM i traži vlasnika da mu vrati

1 d

0
Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

Gradovi i opštine

Kurtinović ponovo opozvan, Savičić predsjednik Skupštine

1 d

0
Састанак Неда Пуховца и Мирослава Бојића

Gradovi i opštine

Puhovac i Bojić o unapređenju saradnje u oblasti trgovine u Laktašima

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner