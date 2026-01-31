Tatjana Bošković u Trebinju: Ovdje se osjećam čarobno

Trebinje danas uživa u mirisu mimoze i veseloj karnevalskoj atmosferi. Novljanske mažoretke i Gradska muzika iz Herceg Novog prošetale su ulicama grada uz zvuke trombonjera, donoseći duh Mediterana na jug Srpske.

Svečanim defileom karavana, uz zabavu, pjesmu i dijeljenje mimoze, građani i gosti Trebinja i okoline pozvani su da posjete Herceg Novi od 13. do 28. februara i uživaju u programima najveselije i najveće fešte u regionu.

Festival u Trebinju

Glumica Tatjana Bošković, počasni građanim Herceg Novog i otvara 57. Praznik mimoze.

"Danas ovdje sa mnogo sunca i mnogo osmijeha. Ja jedva čekam 13. da počnemo i vjerovatno ćemo završiti levitirajući od radosti. U Trebinju se osjećam čarobno, među ovim lijepim momcima i prelijepim djevojkama. Ništa mi ne smetaju moje godine da se poistovetim sa njima", rekla je Bošković za ATV.