U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

Prema najnovijim dokumentima iz dosijea Džefrija Epstajna, koji su sada dospjeli u javnost i koji su se pojavili na društvenim mrežama, tokom 2019. godine u više prepiski na Skajpu, jedan kontakt je dijelio fotografije mladih žena koje su opisane uz dodatak da su "iz Srbije", nudeći ih Epstajnu.

Zanimljivo je da je Epstajn odbio jednu od ponuđenih žena zbog tetovaže na prstu, što pruža uvid u njegove lične kriterijume pri odabiru, u kojima je koncept "čistoće" imao važnu ulogu, stoji u jednom od tvitova na platformi "Iks".

Podsjetimo, američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će Ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara "sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplijenjene sa Epstajnovih uređaja, ali koje on nije snimio".

Blanš je napomenuo da, iako nisu sve objavljene fotografije snimili Epstajn, "neke od slika izgledaju kao da su snimili gospodin Epstajn ili drugi oko njega".

Javno dijeljenje datoteka, slika i video zapisa vezanih za Džefrija Epstajna, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, trebalo je da bude objavljeno 19. decembra 2025. godine.

Takođe se pojavila informacija o navodnoj umiješanosti američkog milijardera Bil Gejtsa u cijelu tu priču.

Naime, navodno su se pojavila dva mejla od 18. jula 2013. godine za koje djeluje kao da ih je sastavio Epstajn, ali nije jasno da li su ikada poslati Gejtsu.

Oba su poslata sa Epstajnovog mejl naloga i vraćena na isti taj nalog. Ne vidi se nijedan mejl nalog povezan sa Gejtsom i oba mejla su nepotpisana.

Jedan mejl je napisan kao pismo ostavke iz Fondacije Bil i Melinda Gejts i žali se na to što je morao da pribavlja lijekove za Gejtsa "kako bi se izborio sa posljedicama seksa sa ruskim djevojkama".

Portparol suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa odgovorio je na lascivne optužbe sadržane u najnovijim fajlovima o Džefriju Epstinu, uključujući i tvrdnju da je dobio polno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".