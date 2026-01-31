Logo
Large banner

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

Izvor:

Kurir

31.01.2026

12:10

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Ministarstvo pravde SAD

Prema najnovijim dokumentima iz dosijea Džefrija Epstajna, koji su sada dospjeli u javnost i koji su se pojavili na društvenim mrežama, tokom 2019. godine u više prepiski na Skajpu, jedan kontakt je dijelio fotografije mladih žena koje su opisane uz dodatak da su "iz Srbije", nudeći ih Epstajnu.

Zanimljivo je da je Epstajn odbio jednu od ponuđenih žena zbog tetovaže na prstu, što pruža uvid u njegove lične kriterijume pri odabiru, u kojima je koncept "čistoće" imao važnu ulogu, stoji u jednom od tvitova na platformi "Iks".

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Crnadak - bujica besmislenosti kao i uvijek

Podsjetimo, američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će Ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara "sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplijenjene sa Epstajnovih uređaja, ali koje on nije snimio".

Вицо Зељковић

Fudbal

Vico Zeljković prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu

Blanš je napomenuo da, iako nisu sve objavljene fotografije snimili Epstajn, "neke od slika izgledaju kao da su snimili gospodin Epstajn ili drugi oko njega".

Javno dijeljenje datoteka, slika i video zapisa vezanih za Džefrija Epstajna, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, trebalo je da bude objavljeno 19. decembra 2025. godine.

Takođe se pojavila informacija o navodnoj umiješanosti američkog milijardera Bil Gejtsa u cijelu tu priču.

Naime, navodno su se pojavila dva mejla od 18. jula 2013. godine za koje djeluje kao da ih je sastavio Epstajn, ali nije jasno da li su ikada poslati Gejtsu.

Јелена Карлеуша-22012026

Scena

Jelena Karleuša se ''slomila'' u emisiji: Prekrila glavu rukama, pa briznula u plač

Oba su poslata sa Epstajnovog mejl naloga i vraćena na isti taj nalog. Ne vidi se nijedan mejl nalog povezan sa Gejtsom i oba mejla su nepotpisana.

Jedan mejl je napisan kao pismo ostavke iz Fondacije Bil i Melinda Gejts i žali se na to što je morao da pribavlja lijekove za Gejtsa "kako bi se izborio sa posljedicama seksa sa ruskim djevojkama".

Снијег, Бањалука

Društvo

Detaljna vremenska prognoza za februar: Kada nam stižu nove padavine?

Portparol suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa odgovorio je na lascivne optužbe sadržane u najnovijim fajlovima o Džefriju Epstinu, uključujući i tvrdnju da je dobio polno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Podijeli:

Tag:

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у ноћном клубу

Svijet

Objavljeni potresni snimci poziva iz bara koji je izgorio: Ljudi vape za pomoći, u pozadini se razliježu krici

12 h

0
Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

BiH

Slučaj opasnog virusa potvrđen u Tuzlanskom kantonu

12 h

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Auto-moto

Vozački ispit gura kandidate u očaj: Sve više pokušaja prevare

12 h

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

12 h

0

Više iz rubrike

Пожар у ноћном клубу

Svijet

Objavljeni potresni snimci poziva iz bara koji je izgorio: Ljudi vape za pomoći, u pozadini se razliježu krici

12 h

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Svijet

Saks: Evropa na putu samouništenja

13 h

0
Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Svijet

Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

13 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Objavljeni novi dokumenti o Epstajnu: Pominje se i Mask

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner