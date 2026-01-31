Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

Marija Angelakudi (46) i Viki Kucaki (43) brutalno su ubijene u Grčkoj, a jezivi detalji ostavili su čitavu naciju u šoku.

Nakon stravičnog otkrića, dvojica muškaraca starih 52 i 50 godina, nalaze se u pritvoru zbog slučaja koji ukazuje na mogućnost serijskog djelovanja. Njih dvojica se terete za ubistvo s umišljajem u saizvršilaštvu i u produženom trajanju, kao i za teško krivično djelo silovanja. Navodi se da je 52-godišnjak priznao djelo, nakon čega je odveo vlasti do podruma jedne zgrade u Solunu, koje se sada vodi kao mjesto zločina.

Prva žrtva 52-godišnjaka, koji je priznao zločin, bila je 46-godišnja Marija Angelakudi, koja se vodila kao nestala od početka oktobra 2024. godine. Njena porodica je prijavila nestanak u Aleksandrupolisu. Nešto kasnije, on je policiji priznao da ju je 30. oktobra iste godine ubio u podrumu gdje su konzumirali narkotike.

Prema navodima, osumnjičeni se "iznervirao kada je počela da viče tokom telefonskog razgovora", nakon čega joj je zapušio usta i davio je sve dok nije prestala da daje znake života. Zatim je, zajedno sa saučesnikom, njeno tijelo bacio u smeće.

Istraga je dobila dramatičan obrt kada je, na krovu iste zgrade, pronađeno tijelo druge žene, koja je nestala tokom ljeta 2025. godine.

Riječ je o 43-godišnjoj Viki Kucaki, čiji se trag izgubio u julu 2025.

Za Viki je 52-godišnji osumnjičeni izneo drugačiju tvrdnju, navodeći da je žena, takođe zavisnica od narkotika, preminula u snu dok su zajedno boravili u podrumu. Umjesto da obavijesti vlasti, kako je rekao, preneo je njeno tijelo i sakrio ga na krovu zgrade, ispod ćebadi.

Svjedočenja prijatelja i rođaka dvije žene opisuju bol i bes koje su izazvala ova otkrića. Prijatelj Marije, kod koga je boravila uoči smrti u šoku je nakon tragičnog otkrića.

"Užas! Šta sada njena porodica ima da sahrani? Kako se ti ljudi osjećaju? Šta će sahraniti? Ništa? Zar ga nije sramota? Povod je bio to što je vikala telefonom. Nevjerovatno… vjerovatno je sa mnom razgovarala. Ne znam kako da se osjećam. Ne znam šta će mu uraditi, ali šta god da mu urade, zaslužio je. Pronašli su još jednu djevojku mrtvu, to je strahota. Nevjerovatno… bacio ju je u smeće...", rekao je ogorčeni prijatelj.

Ističe da osumnjičenog nije poznavao, niti je od Marije ikad čuo za njega.

Prijatelj navodi da je policiji prvog dana Marijinog nestanka rekao sve što je znao.

"Policiji sam tada naveo imena svih koje sam znao, ali su predugo čekali da započnu istragu. Ja sam imao Marijine stvari i čekao sam da dođu po njih i, naravno, da dam izjavu, jer sam bio posljednji koji je živio sa njom. Moralo je da prođe sedam mjeseci da bi se uključilo odeljenje za ubistva i da bi se sprovela istraga... Došao sam do toga da se zapitam da li sam joj ja nešto uradio. Da li se nešto desilo čega se ne sjećam. Ne mogu da opišem koliko mi je teško bilo sve ovo vrijeme", rekao je prijatelj.

Marijina drugarica kaže da su dugo sumnjali da Marija više nije među živima, ali ovako tragičan kraj nisu očekivali.

"Strašno sam se rastužila, pre svega zato što volim njenu majku. To je najgora stvar koju jedan roditelj može da čuje… da je njegovo dijete bačeno u smeće. Marija je bila izuzetno dobra djevojka. Sve loše što je radila, radila je samo sebi", rekla je drugarica.

I prijatelji pokojne Viki su u šoku nakon tragičnih vijesti.

"Nisam znao za taj prostor gdje je pronađena… rekla mi je da je osumnjičeni njen stari prijatelj i da su se slučajno sreli i otišli na kafu. Spomenula mi je da ima veliku kuću koja pripada njegovoj tetki. Iznenadilo me je što je otišla na kafu sa nekim koga zapravo nije dobro poznavala i rekao sam joj to. Kada sam saznao da je pronađena, jedino na šta sam pomislio bilo je da joj se sahrana obavi kako treba. Da joj se duša smiri…", kaže prijatelj.

Stanovnici Soluna, koji žive kod zgrade gdje je tijelo nesrećne Viki pronađeno kažu da ništa nisu slutili.

U blizini zgrade je i škola, a jedna komšinica kaže da nije bilo nikakvih znakova da se ovdje dogodio bilo kakav zločin.

"Nismo primijetili ništa… ni miris… nikakav znak…", kaže neimenovana žena.

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da su ubistva izvršena 3. oktobra 2024. i 24. jula 2025. godine, u podrumu stambene zgrade na području Soluna.

"U vezi sa ovim slučajevima, u sredu 28. januara 2026. godine, na osnovu odgovarajućih naloga za hapšenje, uhapšena su dva državljanina Grčke, starosti 52 i 50 godina, koji se terete – u zavisnosti od slučaja – za ubistvo s umišljajem u saizvršilaštvu i u produženom trajanju, kao i za teško krivično delo silovanja. Razjašnjenje slučajeva omogućeno je nakon višemesečne i detaljne istrage policijskih službenika Odjeljenja za suzbijanje i razjašnjavanje krivičnih dela protiv života i imovine, sprovedene u okviru prethodnog postupka, po nalogu nadležnog tužilaštva. Tokom istrage utvrđena je umješanost 52-godišnjaka u nestanak 47-godišnje žene, koji je prijavljen u februaru 2025. godine u Aleksandrupolisu. Istovremeno, kombinovanom procjenom i analizom obavještajnih podataka i predistražnih informacija, utvrđena je umješanost oba uhapšena u nestanak 43-godišnje žene, koji je prijavljen u julu 2025. godine Odjeljenju za suzbijanje i razjašnjavanje krivičnih dela Neapolisa–Sikeona. Tokom pretresa u nedovršenom stanu, kao i u podrumu zgrade, pronađeno je tijelo za sada nepoznatog identiteta, dok su pronađeni tragovi i dokazni materijal poslati na dalja laboratorijska veštačenja. Krivična prijava koja je sastavljena, zajedno sa završenim prethodnim postupkom, podnijeta je nadležnom tužilaštvu, nakon čega su izdata odgovarajuća naređenja za hapšenje", navodi se u saopštenju.

