Moguće ponovno uvođenje restriktivnog režima grijanja

Preduzeće "Eko-toplana" Banjaluka najavio je da bi u narednom periodu opet mogao da bude uveden restriktivni režim isporuke toplotne energije, jer Skupština grada nije usvojila njihove zahtjeve.

Smanjenje temperature u sistemu daljinskog grijanja bilo bi u zakonom dozvoljenim okvirima, a cilj je očuvanje stabilnosti sistema i sprečavanje ozbiljnijih poremećaja u isporuci grijanja u narednom periodu, saopšteno je iz "Eko-toplana".

Navode da je razlog za moguće smanjenje temperature grijanja taj što na jučerašnjoj sjednici Skupštine grada nisu razmatrane niti usvojene odluke koje su, u skladu sa ranije postignutim razgovorima i zvanično upućenim zahtjevima, bile neophodne za stabilizaciju i nesmetano funkcionisanje sistema daljinskog grijanja.

"U okolnostima izostanka odgovora na upućeni zahtjev, `Eko toplane` neće imati operativni ni finansijski prostor da dalje odlažu mjere koje su dio unaprijed definisanog plana stabilizacije sistema, te će biti primorane da pristupe primjeni mjera prilagođavanja režima isporuke toplotne energije u obimu koji je ranije najavljen i u skladu sa važećim propisima i tehničkim mogućnostima sistema", navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je nedavno privremeno obustavljena primjena odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, uz očekivanje da će se kroz institucionalni dijalog doći do konkretnih i održivih rješenja.

"Eko toplane" su od Gradske uprave zatražile informaciju o tome da li i kada će pitanja koja se odnose na funkcionisanje sistema daljinskog grijanja biti razmatrana na sjednici Skupštine grada, te u kojem roku se može očekivati donošenje odluka.