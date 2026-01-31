Logo
Large banner

Moguće ponovno uvođenje restriktivnog režima grijanja

31.01.2026

10:28

Komentari:

0
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања
Foto: ATV

Preduzeće "Eko-toplana" Banjaluka najavio je da bi u narednom periodu opet mogao da bude uveden restriktivni režim isporuke toplotne energije, jer Skupština grada nije usvojila njihove zahtjeve.

Smanjenje temperature u sistemu daljinskog grijanja bilo bi u zakonom dozvoljenim okvirima, a cilj je očuvanje stabilnosti sistema i sprečavanje ozbiljnijih poremećaja u isporuci grijanja u narednom periodu, saopšteno je iz "Eko-toplana".

Navode da je razlog za moguće smanjenje temperature grijanja taj što na jučerašnjoj sjednici Skupštine grada nisu razmatrane niti usvojene odluke koje su, u skladu sa ranije postignutim razgovorima i zvanično upućenim zahtjevima, bile neophodne za stabilizaciju i nesmetano funkcionisanje sistema daljinskog grijanja.

"U okolnostima izostanka odgovora na upućeni zahtjev, `Eko toplane` neće imati operativni ni finansijski prostor da dalje odlažu mjere koje su dio unaprijed definisanog plana stabilizacije sistema, te će biti primorane da pristupe primjeni mjera prilagođavanja režima isporuke toplotne energije u obimu koji je ranije najavljen i u skladu sa važećim propisima i tehničkim mogućnostima sistema", navodi se u saopštenju.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković otkrio kome je poslao poruku nakon jučerašnje pobjede

Podsjećaju da je nedavno privremeno obustavljena primjena odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, uz očekivanje da će se kroz institucionalni dijalog doći do konkretnih i održivih rješenja.

"Eko toplane" su od Gradske uprave zatražile informaciju o tome da li i kada će pitanja koja se odnose na funkcionisanje sistema daljinskog grijanja biti razmatrana na sjednici Skupštine grada, te u kojem roku se može očekivati donošenje odluka.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

grijanje

Eko toplana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Tenis

Novak Đoković otkrio kome je poslao poruku nakon jučerašnje pobjede

13 h

0
Опака болест "коси" Британце

Zdravlje

Opaka bolest "kosi" Britance

13 h

0
Падају цијене злата и сребра

Ekonomija

Padaju cijene zlata i srebra

13 h

0
камиони из србије блокирали границе

Srbija

Krenuli kamioni preko granice - kakvo rješenje nudi Brisel?

13 h

0

Više iz rubrike

СНСД: Амандмани осигурали да буџет Бањалуке буде заснован на потребама грађана

Banja Luka

SNSD: Amandmani osigurali da budžet Banjaluke bude zasnovan na potrebama građana

1 d

0
Скупштина града, Бањалука

Banja Luka

Gradska kasa teška više od 284 miliona

1 d

0
Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Banja Luka

Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi

1 d

0
Бојан Пећанац

Banja Luka

Pećanac imenovan za direktora Centra za razvoj sela

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner