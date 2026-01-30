SNSD: Amandmani osigurali da budžet Banjaluke bude zasnovan na potrebama građana

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka saopštio je večeras da su brojni amandmani ove stranke osigurali da budžet Grada od 284.250.000 KM, usvojen na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta, bude zasnovan na potrebama građana.

"Skupštinska većina predvođena SNSD-om je, između ostalog, amandmanski djelovala kako bi se u što većoj mjeri uložilo u obrazovanje i vaspitanje djece", navedeno je u saopštenju.

Zahvaljujući tome, navode iz SNSD-a, Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje obezbijeđena su dodatna sredstva od 3,3 miliona KM.

Od toga je 1.880.000 KM namjenjeno za plate zaposlenih u Centru, 600.000 KM za namirnice, 300.000 KM za rekonstrukciju objekata, te 59.500 KM za nabavku didaktičkog materijala.

U Gradskom odboru SNSD-a navode da je amandmanima obezbijeđeno dodatnih 540.000 KM za osnovne škole u Banjaluci, odnosno po 20.000 KM za svaku školu, sa ciljem poboljšanja uslova boravka.

"Usvojenim amandmanima Skupštinska većina je pokazala da su uslovi u kojima djeca borave, kvalitet ishrane, motivacija zaposlenih u obrazovnim ustanovama među najvažnijim prioritetima naših politika", navedeno je u saopštenju.