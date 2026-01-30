Logo
Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi

ATV

ATV

30.01.2026

16:45

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojen je budžet za 2026. godinu koji iznosi skoro 285 miliona maraka.

Prije toga su prihvaćeni amandmani skupštinske većine, gradonačelnika Draška Stanivukovića, odbornika Bogoljuba Zeljković i Dejana Sejmanovića.

Odbornici su usvojili prijedlog odluke o usvajanju Budžeta grada Banjaluka za 2026. godinu. Za je glasalo 26 odbornika, 1 je bio protiv, a 2 suzdržana.

Prihvaćen je i prijedlog zaključka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju budžeta za 2026. godinu i prijedlog o izvršenju budžeta sa pratećim amandmanima.

Na vanrednoj sjednici prihvaćeni su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kreditnom zaduženju između Grada i banke u svrhu finansiranja kapitalne investicije “Vodovodna infrastruktura – vodovod Tunjice” i “Izgradnja mosta u naselju Dolac”.

Prihavaćeno je i rješenje o imenovanju direktora Centra za razvoj poljoprivrede i sela, te prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora Banskog dvora.

Redovna sjednica Skupštine grada zakazana je za 19. februar.

