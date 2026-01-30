Banjaluka dobila budžet: Evo koliko iznosi

Izvor:
Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojen je budžet za 2026. godinu koji iznosi skoro 285 miliona maraka.
Prije toga su prihvaćeni amandmani skupštinske većine, gradonačelnika Draška Stanivukovića, odbornika Bogoljuba Zeljković i Dejana Sejmanovića.
Odbornici su usvojili prijedlog odluke o usvajanju Budžeta grada Banjaluka za 2026. godinu. Za je glasalo 26 odbornika, 1 je bio protiv, a 2 suzdržana.
Prihvaćen je i prijedlog zaključka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju budžeta za 2026. godinu i prijedlog o izvršenju budžeta sa pratećim amandmanima.
Na vanrednoj sjednici prihvaćeni su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kreditnom zaduženju između Grada i banke u svrhu finansiranja kapitalne investicije “Vodovodna infrastruktura – vodovod Tunjice” i “Izgradnja mosta u naselju Dolac”.
Prihavaćeno je i rješenje o imenovanju direktora Centra za razvoj poljoprivrede i sela, te prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora Banskog dvora.
Redovna sjednica Skupštine grada zakazana je za 19. februar.
