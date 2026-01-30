Počela vanredna sjednica banjalučke skupštine

Dnevni red sjednice nije bio poznat, te je predložen na samoj sjednici, a sadrži devet tačaka.

Odbornici će raspravljati o kadrovskim pitanjima, budžetu grada za 2026. godinu, te ugovoru između Grada i banke za vodovodnu infrastrukturu „Tunjice 1“ i „Tunjice 2“, kao i o izgradnji mosta u naselju Dolac.

Na sjednici je prisutno 27 odbornika.