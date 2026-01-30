U Sinju izgorjela kuća, pronađeno tijelo muškarca

Izvor:
SRNA
30.01.2026
10:50
Porodična kuća izgorjela je jutros nakon eksplozije, najvjerovatnije, gasa, a na licu mjesta pronađeno je tijelo starijeg muškarca.
Požar u mjestu Turjaci prijavljen je policiji oko 8.20 časova, a sat kasnije vatrogasci su uspjeli da ga lokalizuju, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
U kući je pronađeno tijelo muškarca koji je tu živio.
Uviđaj treba da utvrdi tačan uzrok požara.
