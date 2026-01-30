Logo
U Sinju izgorjela kuća, pronađeno tijelo muškarca

SRNA

30.01.2026

10:50

0
Foto: MUP Hrvatske

Porodična kuća izgorjela je jutros nakon eksplozije, najvjerovatnije, gasa, a na licu mjesta pronađeno je tijelo starijeg muškarca.

Požar u mjestu Turjaci prijavljen je policiji oko 8.20 časova, a sat kasnije vatrogasci su uspjeli da ga lokalizuju, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U kući je pronađeno tijelo muškarca koji je tu živio.

Uviđaj treba da utvrdi tačan uzrok požara.

Sinj

kuća

izgorjela kuća

