Požar u bolnici, više povrijeđenih, pacijent uhapšen

Izvor:

Tanjug

28.01.2026

07:33

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен
Foto: Pixabay

U Jevrejskoj bolnici u Berlinu protekle noći izbio je požar, pri čemu je povrijeđeno više osoba, saopštila je berlinska policija, koja je uhapsila 71-godišnjeg pacijenta zbog sumnje da je podmetnuo požar.

Prema navodima policije, zapalio se dušek u bolničkoj sobi, što je izazvalo gust dim i aktiviranje protivpožarnog alarma, prenio je njemački "Tages Špigel".

Požar je ugašen bez potrebe za evakuacijom bolnice.

U incidentu je povrijeđeno više osoba zbog udisanja dima, među njima i vatrogasci i članovi bolničkog osoblja, dok je jedan pacijent takođe zadobio povrede.

Istraga o slučaju je u toku.

