Američka kongresmenka napadnuta nepoznatom tekućinom u Mineapolisu

Američka kongresmenka Ilhan Omar napadnuta je u utorak nepoznatom tečnošću tokom javne tribine u Mineapolisu (Minneapolis). Policija je saopštila da je muškarac iz publike pomoću štrcaljke poprskao zastupnicu, koja je ostala nepovrijeđena i nastavila s događajem. Napadač je odmah uhapšen, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Napad tokom rasprave

Policija je dodala da je na mjestu događaja obavljen forenzički uviđaj. Snimak incidenta prikazuje obezbjeđenje kako uz povike „napravite prolaz“ izvodi muškarca iz dvorane. Dok su ga izvodili, vikao je da ih Omar „huška jedne protiv drugih“, ali nije bilo jasno na koga je mislio.

NEW -- Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall -- and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 — Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026

– Mislila sam da joj prilazi jedan od njenih pomoćnika kako bi joj predao poruku ili nešto slično – rekla je Džeklin Gosling (Jacquelynn Goessling), dodajući da je oštar miris tečnosti ispunio prednji dio prostorije.

Novinar Bi-Bi-Sija, koji se nalazio u dvorani, izvijestio je da je tečnost imala kiselkast miris, sličan nekom hemijskom proizvodu.

Omar: „Nasilnici me neće zastrašiti“

Ilhan Omar se nakon incidenta oglasila na društvenoj mreži Iks (X).

– Dobro sam. Preživjela sam i ovaj mali provokator me neće zastrašiti u obavljanju mog posla. Ne dozvoljavam nasilnicima da pobijede – poručila je.

Publici se obratila riječima: „Nastavljamo dalje… mi smo snažna Minesota.“

Iako su zvaničnici tražili da prekine tribinu, Omar je insistirala na nastavku.

"Nastavićemo razgovor. Dajte mi samo deset minuta. Molim vas, nemojte im dozvoliti da preuzmu glavnu riječ", rekla je sa bine.

Jedan od prisutnih, Alfred Flauers Mlađi (Alfred Flowers Jr.), izjavio je za Bi-Bi-Si da „poštuje njenu hrabrost i snagu što je ostala i dovršila tribinu za ljude“.

Povod tribine: smrtonosne pucnjave

Tribina, na kojoj se okupilo oko stotinu ljudi, organizovana je zbog pojačanog prisustva saveznih imigracionih službenika u gradu. Tenzije su porasle nakon što su ovog mjeseca imigracioni službenici u dva odvojena slučaja smrtonosno ustrijelili američke državljane.

U januaru je ubijena Rene Gud (Renee Good), a prošle sedmice Aleks Preti (Alex Pretti), što je izazvalo lokalne proteste.

Napad se dogodio neposredno nakon što je Omar pozvala na „ukidanje“ Imigracione i carinske službe (ICE) i zatražila da ministarka unutrašnje bezbjednosti Kristi Noem (Kristi Noem) „podnese ostavku ili se suoči s opozivom“.

Političke reakcije i napetosti

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) osudio je incident.

"Nasilju i zastrašivanju nema mjesta u Mineapolisu. Možemo se ne slagati bez ugrožavanja ljudi. Ovakvo ponašanje neće biti tolerisano u našem gradu", poručio je.

Mnogi u tom području smatraju da je pojačano djelovanje imigracionih službi odgovor na netrpeljivost predsjednika Donalda Trampa prema Omar, koju je ranije nazvao „radikalnom ljevičarskom luđakinjom“.

Tramp je u utorak, komentarišući drugu smrtonosnu pucnjavu, izjavio da će njegova administracija „malo smiriti situaciju“ u Minesoti.

Ilhan Omar je 2019. godine postala prva Amerikanka somalijskog porijekla, prva osoba rođena u Africi i jedna od prve dvije muslimanke izabrane u američki Kongres.

Tramp nedavno napao Omar na društvenim mrežama

Podsjetimo, Tramp je prije dva dana na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social) oštro kritikovao demokratsku kongresnicu.

– Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju „kongresnicu“ Ilhan Omar, koja je napustila Somaliju bez ičega, a sada navodno vrijedi više od 44 miliona dolara. Vrijeme će sve pokazati. Hvala vam na pažnji! Predsjednik D. T. – napisao je Tramp.