Logo
Large banner

Američka kongresmenka napadnuta nepoznatom tekućinom u Mineapolisu

Izvor:

Indeks

28.01.2026

06:56

Komentari:

0
Илхан Омар нападнута непознатом течношћу
Foto: Printscreen/X

Američka kongresmenka Ilhan Omar napadnuta tokom javne tribine u Mineapolisu

Američka kongresmenka Ilhan Omar napadnuta je u utorak nepoznatom tečnošću tokom javne tribine u Mineapolisu (Minneapolis). Policija je saopštila da je muškarac iz publike pomoću štrcaljke poprskao zastupnicu, koja je ostala nepovrijeđena i nastavila s događajem. Napadač je odmah uhapšen, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Napad tokom rasprave

Policija je dodala da je na mjestu događaja obavljen forenzički uviđaj. Snimak incidenta prikazuje obezbjeđenje kako uz povike „napravite prolaz“ izvodi muškarca iz dvorane. Dok su ga izvodili, vikao je da ih Omar „huška jedne protiv drugih“, ali nije bilo jasno na koga je mislio.

– Mislila sam da joj prilazi jedan od njenih pomoćnika kako bi joj predao poruku ili nešto slično – rekla je Džeklin Gosling (Jacquelynn Goessling), dodajući da je oštar miris tečnosti ispunio prednji dio prostorije.

Novinar Bi-Bi-Sija, koji se nalazio u dvorani, izvijestio je da je tečnost imala kiselkast miris, sličan nekom hemijskom proizvodu.

Omar: „Nasilnici me neće zastrašiti“

Ilhan Omar se nakon incidenta oglasila na društvenoj mreži Iks (X).

илу-вода-ријека-20112025

Društvo

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

– Dobro sam. Preživjela sam i ovaj mali provokator me neće zastrašiti u obavljanju mog posla. Ne dozvoljavam nasilnicima da pobijede – poručila je.

Publici se obratila riječima: „Nastavljamo dalje… mi smo snažna Minesota.“

Iako su zvaničnici tražili da prekine tribinu, Omar je insistirala na nastavku.

напад на навијаче Звезде у Тузли

Hronika

Huligani predati u nadležnost Tužilaštva TK, evo za šta ih terete

"Nastavićemo razgovor. Dajte mi samo deset minuta. Molim vas, nemojte im dozvoliti da preuzmu glavnu riječ", rekla je sa bine.

Jedan od prisutnih, Alfred Flauers Mlađi (Alfred Flowers Jr.), izjavio je za Bi-Bi-Si da „poštuje njenu hrabrost i snagu što je ostala i dovršila tribinu za ljude“.

Povod tribine: smrtonosne pucnjave

Tribina, na kojoj se okupilo oko stotinu ljudi, organizovana je zbog pojačanog prisustva saveznih imigracionih službenika u gradu. Tenzije su porasle nakon što su ovog mjeseca imigracioni službenici u dva odvojena slučaja smrtonosno ustrijelili američke državljane.

U januaru je ubijena Rene Gud (Renee Good), a prošle sedmice Aleks Preti (Alex Pretti), što je izazvalo lokalne proteste.

zivkovic andrija

Fudbal

Andrija Živković bez riječi rasplakao fudbalski svijet

Napad se dogodio neposredno nakon što je Omar pozvala na „ukidanje“ Imigracione i carinske službe (ICE) i zatražila da ministarka unutrašnje bezbjednosti Kristi Noem (Kristi Noem) „podnese ostavku ili se suoči s opozivom“.

Političke reakcije i napetosti

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) osudio je incident.

"Nasilju i zastrašivanju nema mjesta u Mineapolisu. Možemo se ne slagati bez ugrožavanja ljudi. Ovakvo ponašanje neće biti tolerisano u našem gradu", poručio je.

Mnogi u tom području smatraju da je pojačano djelovanje imigracionih službi odgovor na netrpeljivost predsjednika Donalda Trampa prema Omar, koju je ranije nazvao „radikalnom ljevičarskom luđakinjom“.

Маријана Павловић

Auto-moto

Marijana Pavlović svakodnevno oduševljava Austrijance

Tramp je u utorak, komentarišući drugu smrtonosnu pucnjavu, izjavio da će njegova administracija „malo smiriti situaciju“ u Minesoti.

Ilhan Omar je 2019. godine postala prva Amerikanka somalijskog porijekla, prva osoba rođena u Africi i jedna od prve dvije muslimanke izabrane u američki Kongres.

Tramp nedavno napao Omar na društvenim mrežama

Podsjetimo, Tramp je prije dva dana na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social) oštro kritikovao demokratsku kongresnicu.

– Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju „kongresnicu“ Ilhan Omar, koja je napustila Somaliju bez ičega, a sada navodno vrijedi više od 44 miliona dolara. Vrijeme će sve pokazati. Hvala vam na pažnji! Predsjednik D. T. – napisao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Ilhan Omar

kongresmen

napad

SAD

Mineapolis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Kroz duh svetosavlja širiti duh širiti duh pomirenja i razumijevanja

10 h

2
Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране

Hronika

Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane

10 h

0
Трамп: Куба ће ускоро пропасти

Svijet

Tramp: Kuba će uskoro propasti

10 h

0
Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

Hronika

Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

10 h

0

Više iz rubrike

Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

Svijet

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

10 h

0
Трамп: Куба ће ускоро пропасти

Svijet

Tramp: Kuba će uskoro propasti

10 h

0
Зеленски спреман да се састане са Путином

Svijet

Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

10 h

0
Опет умијешана ИЦЕ: Нова пуцњава у Америци

Svijet

Opet umiješana ICE: Nova pucnjava u Americi

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

53

Ko sve dobija više novca: Studentske stipendije rastu sa 200 na 300 KM

08

53

Zaharova: NATO u panici, jer nema kome da se žali zbog Grenlanda

08

48

Poginuo poznati političar u padu aviona, oglasio se i premijer

08

44

Amerikanci masovno brišu TikTok zbog novih uslova

08

40

Premijerka "jasna": Danska neće ustupiti teritoriju Grenlanda SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner