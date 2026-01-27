Logo
Large banner

Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

Izvor:

Kliks

27.01.2026

22:16

Komentari:

0
Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila kod zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu teške tjelesne povrede je zadobila 10-godišnja djevojčica.

Na svu sreću nije životno ugrožena. Još uvijek nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do nesreće odnosno da li je vozač prošao kroz crveno i gdje se djevojčica kretala.

Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

To će biti poznato nakon uviđaja koji već rade policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage.

Vozač automobila je ostao na mjestu nesreće, a nesreći su svjedočili i prolaznici koji će pomoći da se razjasni cijela situacija.

Евро кованице

Ekonomija

EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare

Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj je obustavljen u pravcu centra grada.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом

Republika Srpska

Cvijanović: Red je da SDS učestvuje na izborima kad su u dogovoru sa Šmitom

2 h

0
СДС одустао од бојкота избора: Одлуком ЦИК-а остварен минимум услова за учешће

Republika Srpska

SDS odustao od bojkota izbora: Odlukom CIK-a ostvaren minimum uslova za učešće

2 h

1
Савјети кардиолога за здравије срце

Zdravlje

Savjeti kardiologa za zdravije srce

2 h

0
Четири посла која носе мањи стрес и велику плату

Savjeti

Četiri posla koja nose manji stres i veliku platu

2 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Povrijeđeno dijete, saobraćaj potpuno obustavljen

3 h

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor huliganima iz Hrvatske

3 h

0
Аутомобил слетио са пута код Какња

Hronika

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

4 h

0
Стијена се обрушила на пут

Hronika

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

05

Nikad dramatičnije upozorenje za BiH: Siječemo granu na kojoj sjedimo

22

59

Definitvno kraj: Nikola Jokić ne može da bude MVP

22

57

Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

22

54

Mina Kostić priznala: Godinu dana me finansira

22

52

Promjene na tijelu koje ukazuju na nedostatak vitamina: Ne ignorišite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner