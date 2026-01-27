Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

Izvor:
Kliks
27.01.2026
22:16
Komentari:0
U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila kod zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu teške tjelesne povrede je zadobila 10-godišnja djevojčica.
Na svu sreću nije životno ugrožena. Još uvijek nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do nesreće odnosno da li je vozač prošao kroz crveno i gdje se djevojčica kretala.
Svijet
Zelenski spreman da se sastane sa Putinom
To će biti poznato nakon uviđaja koji već rade policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage.
Vozač automobila je ostao na mjestu nesreće, a nesreći su svjedočili i prolaznici koji će pomoći da se razjasni cijela situacija.
Ekonomija
EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare
Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj je obustavljen u pravcu centra grada.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Zdravlje
2 h0
Savjeti
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
23
05
22
59
22
57
22
54
22
52
Trenutno na programu