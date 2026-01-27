Detalji nezgode u Sarajevu: Djevojčica (10) zadobila teške povrede

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila kod zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu teške tjelesne povrede je zadobila 10-godišnja djevojčica.

Na svu sreću nije životno ugrožena. Još uvijek nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do nesreće odnosno da li je vozač prošao kroz crveno i gdje se djevojčica kretala.

To će biti poznato nakon uviđaja koji već rade policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage.

Vozač automobila je ostao na mjestu nesreće, a nesreći su svjedočili i prolaznici koji će pomoći da se razjasni cijela situacija.

Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj je obustavljen u pravcu centra grada.