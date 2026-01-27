Savjeti kardiologa za zdravije srce

Kardiolog dr Nabila Laskar, koja na društvenim mrežama redovno dijeli zdravstvene savjete, pozvala je ljude da obrate pažnju na tri ključna pokazatelja zdravlja srca.

U nedavnoj objavi podijelila je "pet savjeta za srce s kojima ulazi u 2026. godinu", a na prvom mjestu istakla je važnost poznavanja vlastitih brojki - krvnog pritiska, holesterola i nivoa HbA1c.

Znajte svoje brojke

"Krvni pritisak, holesterol, HbA1c. Ako ih ne pratite, ne možete ni upravljati njima", napisala je dr Laskar. HbA1c je pokazatelj prosječnog nivoa glukoze u krvi, a povišene vrijednosti najčešće se javljaju kod osoba s dijabetesom tipa 2. Prema britanskom Nacionalnom zavodu za zdravstvo (NHS), snižavanje krvnog pritiska i holesterola može znatno smanjiti rizik od razvoja koronarne bolesti srca.

Iako povišene vrijednosti često ne pokazuju nikakve simptome, mogu ukazivati na ozbiljne probleme, poput nakupljanja plaka u arterijama ili dodatnog opterećenja srca. Redovno praćenje ovih parametara ključno je za sprečavanje daljih oštećenja krvožilnog sistema i smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara te zatajenja srca. Svi koji ne znaju svoje vrijednosti mogu zatražiti testiranje u ordinacijama porodične medicine ili u nekim apotekama.

Svakodnevno kretanje

Dr Laskar naglasila je i važnost svakodnevne tjelesne aktivnosti.

"Deset do dvadeset minuta ciljanog kretanja dnevno pruža veću zaštitu nego što većina ljudi misli", poručila je.

Kvalitetan san

Osim toga, savjetovala je da se san "čuva kao lijek" te preporučila sedam do devet sati sna svake noći. Ovaj korak, kako je objasnila, može biti posebno važan za osobe s povišenim krvnim pritiskom. "Loš san potiho uzrokuje visoki krvni pritisak, debljanje i upale", upozorila je kardiologinja.

Upravljanje stresom

U svojoj objavi istakla je i stres kao značajan rizik. "Stres je čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti. Tretirajte ga u skladu s tim. Uključite u dan kratke stanke za opuštanje od stresa, poput vježbi disanja, postavljanja granica i pauza", napisala je.

Na kraju je govorila o važnosti uravnotežene prehrane. "Jedite za srce kakvo želite imati u budućnosti, a ne prema trenutnim željama. Više biljaka, vlakana i omega-3 masnih kiselina, a manje ultraprerađene hrane. Vaše arterije bit će vam zahvalne", poručila je.