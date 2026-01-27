Zašto je Savindan poseban dan za Novaka Đokovića

Na ovaj dan prije 16 godina Novak Đoković je savladao Žo-Vilfreda Congu u finalu Australijan opena.

Scena TikTok zvijezda u 96. godini ima milionske preglede

Srpski igrač je poslije preokreta slavio sa 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (2) i osvojio je svoj prvi Gren slem u karijeri.

Francuz je do finala stigao uz impresivan niz pobjeda. U prvom kolu savladao je Endija Mareja, koji je bio deveti favorit. U četvrtoj rundi je eliminisao osmog favorita Rišara Gaskea, a onda u četvrtfinalu Mihaila Južnog. U borbi za finale je bio ubjedljiv protiv (tada) drugog reketa svijeta Rafaela Nadala.

Šta je rekao Conga

"Novak Đoković je već bio među 10 najboljih, igrao je Gren slem finale, možda i nekoliko polufinala, osvajao je masters turnire. On sve to zna, već je navikao na velike mečeve. Ja nisam. Mislio sam se, to je njegova prednost, a ja, ja imam svoje ludilo i svoj tenis", prisjetio se Conga.

Dobro je počeo i finalni susret, ali je na kraju morao da čestita Đokoviću.

"Dobio sam prvi set, napravio brejk u drugom. Osjećao sam se dobro, uživao sam u tom meču. Ali poslije, mislim da su me malo ponijele emocije", dodao je, piše "Sportal".

Svijet Opet umiješana ICE: Nova pucnjava u Americi

Bio je to i prvi njihov međusobni susret. U naredna četiri meča bolji je bio Conga, koji je vraćao dug zbog izgubljenog finala na Gren slemu.

"Kad bih mogao nešto da promijenim, da li bih? Moji roditelji, koji su se mnogo žrtvovali za mene, došli su iz Francuske za finale. Bilo im je pravo zadovoljstvo, čak iako su morali da lete 24 sata tokom dva dana… Bilo je to pomalo ludo putovanje", ispričao je Francuz.

"Sada kada pogledam, ako bih morao to da uradim ponovo, promijenio bih stvari jer je, emotivno, za mene to možda bilo previše. Potičem iz skromne porodice, roditelji su me uvijek vodili na tenis", objašnjavao je bivši francuski teniser.

"Njihovo prisustvo je bilo je teško podnijeti emotivno. Oduzelo mi je nešto snage, energije. Danas bih im rekao – Tata, mama, ostanite kod kuće, pobjediću u ovom meču i donijeti pehar. Nikada nećemo znati da li je to zaista uticalo na finale, ali vjerovatno bih uradio drugačije, da".

Meč za istoriju

Tom pobjedom, Novak Đoković je postao prvi Srbin u istoriji koji je osvojio Gren slem titulu u singl konkurenciji.

Njegov put do titule bio je ispunjen izazovima i povratima: nakon što je izgubio prvi set, Đoković je podigao nivo igre i preokrenuo rezultat, demonstrirajući čeličnu volju i mentalnu stabilnost koja će kasnije postati njegov zaštitni znak.

Svijet Francuska vlada preživjela glasanja o nepovjerenju

Taj Australijan open bio je i prvi u nizu koji je Đoković osvojio u Melburnu – na tom istom mjestu će tokom karijere postaviti rekord sa najviše osvojenih titula, potvrdivši status najuspješnijeg igrača u istoriji ovog turnira.