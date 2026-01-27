Saznajte tačan termin meča Novak Đoković - Lorenco Museti u četvrtfinalu Australijan opena. Donosimo kompletan raspored na Rod Lejver areni.

Poznat termin: Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale Australijan opena

Najboljeg tenisera svijeta, Novaka Đokovića, očekuje ključni meč četvrtfinala Australijan opena protiv starog znanca, Italijana Lorenca Musetija. Organizatori u Melburnu objavili su zvaničnu satnicu ovog duela koji će biti repriza uzbudljivog finala iz Atine.

​Ako planirate da gledate meč, pripremite se za rano ustajanje.

Kada tačno počinje meč Đoković - Museti?

Organizator turnira odlučio je da Đoković i Museti izađu na teren "Rod Lejver arene" u srijedu ujutru. Prema zvaničnom rasporedu:

Početak meča: Ne prije 04:30 časova po našem vremenu.

Ne prije 04:30 časova po našem vremenu. ​Napomena: Ovo je treći meč dana na glavnom stadionu, što znači da je moguće i dodatno pomjeranje satnice ukoliko se prethodni mečevi oduže.

Kompletan raspored na Rod Lejver areni (Srijeda)

​Da bi Novak izašao na teren, moraju se završiti dva ženska duela. Evo kako izgleda program:

01:30 - Elena Ribakina protiv Ige Švjontek. ​Ne prije 03:00 - Džesika Pegula protiv Amande Anisimove. ​Ne prije 04:30 - Novak Đoković protiv Lorenca Musetija.

Dakle, 04:30 je najraniji mogući termin, ali realno stanje je da bi meč mogao početi i nešto kasnije, zavisno od trajanja duela Ribakine i Pegule.

Istorijat duela: Novak apsolutni favorit

​Ovo će biti 11. međusobni susret Srbina i Italijana. Statistika je neumoljiva i ide u korist Đokovića:

​Novak je do sada samo jednom poražen od Lorenca, i to na šljaci Monte Karla.

​Na tvrdoj podlozi, italijanski predstavnik još uvijek nije uspijevao da savlada Đokovića.

Iako statistika favorizuje srpskog asa, Museti mu je zadao teške muke u borbi za trofej Atine prije nekoliko mjeseci. Ipak, Nole je tada uspio da osvoji titulu, dok Museti u ovaj meč ulazi sa željom da iskoristi novu šansu i pokuša da ugrozi najvećeg svih vremena.

Šta čeka pobjednika?

​Ulog je ogroman - plasman među četiri najbolja na prvom Grend slemu sezone. Ko bude bolji iz susreta Đoković - Museti, u polufinalu Australijan opena igraće protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton.