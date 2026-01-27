Poznat termin: Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale Australijan opena

Izvor:
ATV
27.01.2026
07:34
Komentari:0
Saznajte tačan termin meča Novak Đoković - Lorenco Museti u četvrtfinalu Australijan opena. Donosimo kompletan raspored na Rod Lejver areni.
Najboljeg tenisera svijeta, Novaka Đokovića, očekuje ključni meč četvrtfinala Australijan opena protiv starog znanca, Italijana Lorenca Musetija. Organizatori u Melburnu objavili su zvaničnu satnicu ovog duela koji će biti repriza uzbudljivog finala iz Atine.
Ako planirate da gledate meč, pripremite se za rano ustajanje.
Organizator turnira odlučio je da Đoković i Museti izađu na teren "Rod Lejver arene" u srijedu ujutru. Prema zvaničnom rasporedu:
Da bi Novak izašao na teren, moraju se završiti dva ženska duela. Evo kako izgleda program:
Dakle, 04:30 je najraniji mogući termin, ali realno stanje je da bi meč mogao početi i nešto kasnije, zavisno od trajanja duela Ribakine i Pegule.
Ovo će biti 11. međusobni susret Srbina i Italijana. Statistika je neumoljiva i ide u korist Đokovića:
Iako statistika favorizuje srpskog asa, Museti mu je zadao teške muke u borbi za trofej Atine prije nekoliko mjeseci. Ipak, Nole je tada uspio da osvoji titulu, dok Museti u ovaj meč ulazi sa željom da iskoristi novu šansu i pokuša da ugrozi najvećeg svih vremena.
Ulog je ogroman - plasman među četiri najbolja na prvom Grend slemu sezone. Ko bude bolji iz susreta Đoković - Museti, u polufinalu Australijan opena igraće protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton.
Najnovije
Najčitanije
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Trenutno na programu