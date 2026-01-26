Logo
Large banner

Siner u četvrtfinalu Australijan opena

Izvor:

Kurir

26.01.2026

11:20

Komentari:

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Drugi teniser svijeta, Italijan Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobijedio sunarodnika Lučana Darderija sa 6:1, 6:3, 7:6.

Siner je protiv 25. igrača svijeta slavio poslije dva sata i devet minuta igre i tako se plasirao u svoje četvrto četvrtfinale Australijan opena.

Italijan je u prva dva seta dva puta oduzimao servis rivalu, dok je treći set riješen u taj-brejku koji je pripao Sineru sa 7:2. Siner je meč završio sa 46 vinera, uključujući 19 asova.

Siner će u četvrtfinalu Australijan opena igrati sa pobjednikom meča u kojem se sastaju Norvežanin Kasper Rud i Amerikanac Ben Šelton.

Podijeli:

Tagovi:

Australijan open 2026

Janik Siner

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Hronika

Huligani predati u nadležnost Tužilaštva TK, evo za šta ih terete

1 h

0
Састанци делегације Српске у Израелу

Republika Srpska

Sastanci delegacije Srpske u Izraelu

1 h

0
Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Društvo

Apsurdnost BiH: "Kada se neko krsti, to "šokirao javnost", a kada primi islam, to je "sretna vijest"

1 h

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Svijet

Švedska deportovala 4-godišnjeg Raifa u BiH: Roditelji očajni

2 h

0

Više iz rubrike

Ништа од одбране титуле: Аустралијан опен ће добити новог шампиона

Tenis

Ništa od odbrane titule: Australijan open će dobiti novog šampiona

3 h

0
кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија

Tenis

Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

4 h

0
Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

Tenis

Đoković saznao narednog rivala: Borba za polufinale

5 h

0
Новак Ђоковић каже да је она будући број 1

Tenis

Novak Đoković kaže da je ona budući broj 1

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Minić o sačekuši u Tuzli: Brine policijska reakcija

12

48

Užas u komšiluku: Mušarac zlostavljao i silovao članove porodice

12

39

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

12

33

Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

12

31

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner