Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

Novak Đoković nastavlja svoj pohod na novu titulu u Australiji, a način na koji tempira formu i koristi slobodne dane ostavio je američke teniske stručnjake bez teksta.

U studiju "Tennis Channel-a", Prakaš Amritraj, Lindzi Devenport i Džim Kurijer detaljno su analizirali Novakovu situaciju nakon povlačenja Jakuba Menšika, ističući da je Srbin sada u idealnoj poziciji.

Prakaš Amritraj je bio posebno slikovit kada je opisivao Novakovu pripremu.

"Ako postoji iko ko zna šta da radi sa nekoliko slobodnih dana, to je Novak. On je sve doveo do nivoa apsolutne nauke kada je u pitanju ono što funkcioniše za njegovo tijelo. Tako da očekujem da bude u apsolutno 100 odsto formi. Svako potroši malo "goriva" iz rezervoara sa svakim mečom, ali on bi trebalo da se osjeća sveže koliko je to ljudski moguće", rekao je Amritraj.

Legendarna Lindzi Devenport napravila je paralelu sa prošlogodišnjim turnirom, podsjećajući koliko je Novak tada imao teži put.

"Znate, prošle godine u njegovom pohodu do polufinala, izgubio je set u meču prvog kola protiv Prižmića, izgubio je set od Popirina u drugom kolu, takođe je izgubio set od Frica u četvrtfinalu. Tako da je ušao u to polufinale u mnogo drugačijoj poziciji nego što je ove godine. Apsolutno je ogromna stvar za njega što može da prođe prilično lako sada do četvrtfinala i samo se spremi za ova poslednja tri meča", istakla je Devenport.

Džim Kurijer se osvrnuo na Novakov odnos sa mladim Jakubom Menšikom, koji je morao da odustane od duela.

"Mislim da bi bio podijeljenog mišljenja. Siguran sam da osjeća empatiju prema Menšiku jer on zna da je Menšik mlad igrač i on ga je "njegovao". Trenirali su zajedno. Pozvao je Jakuba da dođe i trenira sa njim kada je bio veoma mlad. Tako da će imati empatiju, ali će takođe prepoznati svoju dobru sreću i iskoristiće je. Iskoristiće sve to ogromno bogatstvo iskustva da maksimizira ovih narednih nekoliko dana", objasnio je Kurijer.

Za kraj, Amritraj je uporedio formu "velike trojke" na ovom turniru - Sinera, Alkaraza i Đokovića, dajući blagu prednost Srbinu i Špancu.

"Vjerovatno bih prednost dao Karlosu i Novaku jer mislim da Novak igra za nijansu agresivnije nego što smo ga viđali u prošlosti... Izgledao je izuzetno agresivno. Mislim da je to ono što mu treba protiv Sinera i Alkaraza",zaključio je on.

(Telegraf)