Sabalenka: Čekam Novakovu poruku da sam partnerka iz snova

25.01.2026

13:00

Komentari:

0
Foto: Instagram/@arynasabalenka/screenshot

Novak Đoković i Arina Sabalenka – miks dubl za najveće domete? Vidjećemo – moguće je.

Poslije plasmana u četvrtfinale Australijan opena pobjedom nad Viktorijom Mboko, Bjeloruskinju su pitali kada ćemo je vid‌jeti u miksu sa Đokovićem.

– Možda na US Openu ove godine – poručila je 27-godišnja Sabalenka uz osmijeh.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković se plasirao u četvrtfinale!

– Mislim, još čekam. Tek me je onako usput pitao na US openu prošle godine. Još čekam onu dugačku poruku od njega, kako bi on volio da igra sa mnom, da sam ja njegova partnerka iz snova – nastavila je dvostruka šampionka u Melburnu, prenosi SportKlub.

Za kraj, kroz smijeh je poručila:

– Tako da još čekam tu poruku. Nikada je nisam dobila. Ne znam. Možda nećemo igrati – rekla je Sabalenka.

Жепче

Gradovi i opštine

Zbog komentara bi mogao završiti u zatvoru: Prijetio mitraljezom i govorio da je Žepče "hrvatsko"

Sabalenka je pobijedila Mboko sa 6:1, 7:6 (7-1), iako je imala 4:1 u drugom setu.

– Kakva nevjerovatna igračica za tako mlade godine. Nevjerovatno je gledati ovu d‌jecu kako dolaze na tur. Ne mogu da vjerujem da to govorim, jer se i dalje osjećam kao dijete, ali šta da se radi… Nevjerovatna igračica. Danas me je baš gurnula do krajnjih granica. Presrećna sam zbog pobjede. Još jednom u dva seta. Igrala je nevjerovatno. Mnogo me je pritiskala. Srećna sam što sam prošla dalje – poručila je Sabalenka.

Sabalenku u četvrtfinalu čeka 18-godišnja Iva Jović.

Ива Јовић

Tenis

Nestvarna igra Ive Jović! Ide u četvrtfinale, ali je čeka najteža stvar

Arina Sabalenka

Novak Đoković

