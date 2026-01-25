Spremni za još jedan meč Đokovića? Termin idealan za navijače

Novak Đoković se sprema za duel osmine finala Austarlijan Opena protiv Jakuba Menšika u ponedjeljak, a organizator je sada odredio i tačno vrijeme i mjesto odigravanja ovog u najavi zanimljivog okršaja.

Na putu do ove faze, Đoković nije izgubio ni set u tri meča, dok je Menšik u jednom navratu bio blizu eliminacije, ali je preživio Pabla Karenja Bustu sa 3:2.

Sada će morati da se suoči sa Novakom kojeg je, doduše, dobio prošle godine u finalu Majamija, ali u međusobnim susretima je 1:1 jer ga je srpski as 2024. godine savladao u Šangaju.

Nole će, kao i po običaju, igrati na Rod Lejver areni, a vremenski će se naći na terenu ne prije 11 časova po srpskom.

Đoković i Menšik će na borilište odmah poslije Ige Švjontek i Medison Inglis koje počinju u 09 časova po srpskom, tako da će se i taj meč pratiti zbog Srbina i Čeha.

Ko bude bolji iz ovog sudara ići će na boljeg iz meča Lorenca Musetija i Tejlora Frica u četvrfinalu turnira u Melburnu.

(Telegraf)