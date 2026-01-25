Logo
Nestvarna igra Ive Jović! Ide u četvrtfinale, ali je čeka najteža stvar

Izvor:

ATV

25.01.2026

08:03

Komentari:

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Iva Jović (18), američka teniserka srpskog porijekla, plasirala se u četvrtfinale Australijan opena.

Jovićeva je deklasirala Juliju Putincevu sa 6:0, 6:1, dozvolivši joj samo jedan gem tokom meča koji je trajao samo 54 minuta.

Iva je naročito dominantna bila u prvom setu, u kom je uručila "krompir" rivalki, a malo je falilo da tako bude i u nastavku.

Napravila je dva brejka, Putinceva je jedan bratila, ali je Iva potom načinila još jedan i tako potvrdila trijumf.

Jovićeva će u narednoj rundi igrati protiv Arine Sabalenke, koja je sa 2-0 eliminisala Viktoriju Mboko.

Podsjetimo, Iva nastupa pod zastavom Amerike. Otac joj je iz Leskovca, a majka iz Splita.

Nakon ovog turnira, očekuje je i rekordan rang u karijeri, te vrlo vjerovatno ulazak u Top 20.

Naredni meč protiv najbolje teniserke

Naredni meč Jović igra protiv najbolje teniserke svijeta Arine Sabalenko. To će joj biti finale prije finala. Meč je zakazan za 27. januar u 1:30 po našem vremenu.

Oborila rekorde

Američka teniserka Iva Jović plasmanom u četvrtfinale Australijan opena oborila je i niz rekorda.

Карлос Алкараз

Tenis

Alkaras krenuo smušeno, pa od‌jurio u četvrtfinale

Jović je Juliji Putincevoj dopustila tek jedan gem i tako zakazala duel sa najboljom na svijetu, Arinom Sabalenkom.

Iva je postala najmlađa teniserka koja je prvi set osmine finala nekog Grend slema otvorila sa 6:0, još od Martine Hingis 1998. u Melburnu.

Takođe, postala je najmlađa koja do četvrtfinala Ozi opena nije izgubila ni set, još od Venus Vilijams 1998. godine.

Najmlađa je i kada su u pitanju igračice koje su godinu otvorile sa tri uzastopna četvrtfinala (Oklend, Hobart, AO), još od Marije Šarapove 2005. godine.

