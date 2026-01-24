Logo
Španac tvrdi: Novak Đoković umalo diskvalifikovan sa Australijan opena?!

Telegraf

24.01.2026

11:49

Новак Ђоковић : Франческо Маестрели
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Naš Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, igra šesnaestinu finala Australijan opena protiv Botika Van de Zandshulpa, gdje ima prednost od 2:0 u setovima.

Međutim, čak i pored velikog vođstva, on je nervozan na terenu, te je umalo diskvalifikovan zbog toga!

Đoković protiv Botika igra perfektan meč, oalko je uzeo prva dva seta, dok je viđena nešto malo "dramatičnija" partije u trećem gdje je egal. Međutim, tokom drugog seta gdje mu je sve išlo od ruke, Novak je mogao da bude i diskvalifikovan, bar tako piše Hoze Moron.

Ovaj španski novinar se javio i to poprilično iznenađen, gdje je kratko napisao.

- Đoković je upravo rizikovao diskvalifikaciju sa Australijan opena!

Šta se dogodilo?

Pa, Novak Đoković je u bijesu i nervozi poslije jednog poena lansirao lopticu pored terena. Ona je bila izuzetno jaka, dok je jedva promašila i dijete koje skuplja loptice. Da je kojim slučajem Nole pogodio to dijete, bio bi automatski diskvalifikovan sa turnira!

Podsjetimo, uveliko je poznat i čuveni događaj sa Ju-Es Opena gdje je Novak pogodio linijskog sudiju lopticom, zbog čega je izbačen sa turnira prije šest godina.

Novak Đoković

Australijan open 2026

