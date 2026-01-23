Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u subotu će odigrati meč treće runde Australijan Opena protiv Botika Van De Zandshulpa, a organizatori su sada i odredili satnicu i mjesto gdje će se i kada duel Srbina i Holanđanina desiti.

Pošteno je reći da se stadion na kojem će igrati Novak uopšte više ne dovodi u pitanje.

Bio bi ogroman šok ukoliko ga ne bismo vidjeli na Rod Lejver areni gdje je i sada, u trećem kolu smješten.

On i Van De Zandshulp će na teren izaći u 9 časova po srpskom vremenu.

U međusobnim duelima je 1:1 i holandski teniser je prošle godine uspio da izbaci Đokovića u ranoj fazi Indijan Velsa.

Sada je situacija malo drugačija, dosta toga se promijenilo, pa ćemo vidjeti šta ko ima da pruži u novonastalim okolnostima.

Ko bude bolji iz ovog meča, u osmini finala će igrati protiv boljeg iz susreta Jakuba Menšika i Itana Kvina.