Đoković pokazao moć: Dominantno do trećeg kola

Srpski teniser Novak Đoković u 2. kolu Australijan Opena pobijedio je Italijana Frančeska Maestrelija sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:2

Đoković je od samog početka nametnuo ritam i pokazao razliku u kvalitetu.

Iako je Maestrelli pokušavao da se kroz duže razmjene zadrži u setu, srpski teniser je strpljivo čekao priliku i do brejka stigao u ranoj fazi meča.

Tenis Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

Sigurnim servis-gemovima Novak je priveo prvi set kraju bez većih problema.

U drugom setu Đoković je dodatno podigao nivo igre. Rani brejk mu je omogućio mirniju kontrolu toka seta, dok je Italijan sve teže pronalazio rješenja u razmjenama sa osnovne linije.

Novak je bio precizan i agresivan u ključnim momentima, pa je uz još jedan brejk rutinski stigao do vođstva od 2:0.

Maestreli je na početku trećeg seta uspio da osvoji gem na Đokovićev servis, ali je srpski teniser brzo odgovorio.

Uslijedio je brejk kojim je vratio kontrolu, a zatim i potvrda prednosti. Đoković je djelovao sigurno i koncentrisano, držeći meč pod svojom kontrolom, iako se Maestreli se trudio, napadao, ali i griješio.

Uspio je Italijan da vrati jedan brejk, ali ništa više od toga. Na kraju, poslije dva sata i 15 minuta igre, najbolji teniser svih vremena plasirao se u treće kolo.

U trećoj rundi Đoković će se sastati sa Botikom van de Zandshulpom, koji je pobijedio Junčenga Šanga.

Đokoviću sada nedostaje samo još jedan trijumf da bi stigao do 400. pobjede na grend slem turnirima.