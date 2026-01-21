Ukrajinka ispala pa poručila: Zabranite Sabalenki da igra tenis

Ukrajinska teniserka Aleksandra Olijnjikova pozvala je na zabranu igranja profesionalnog tenisa prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki i drugim bjeloruskim i ruskim igračicama.

Poziv je uslijedio nakon što je Olijnjikova, 92. na svjetskoj rang listi, ispala u prvom kolu Australijan opena poslije poraza od devetog nosioca Medison Kiz.

Ukrajinka je nosila majicu na kojoj je pisalo:

„Potrebna mi je vaša pomoć da zaštitim ukrajinsku djecu i žene, ali ne mogu o tome da pričam ovdje“.

Ona je rekla da je prisustvo bjeloruskih i ruskih igračica „veoma pogrešno“ zbog rata u njenoj domovini.

„Veoma je pogrešno što nisu diskvalifikovane u tenisu kao u drugim sportovima“, rekla je Olijnikova.

„Znam da ovdje postoji slika da smo svi teniseri koji igraju, ali ljudi ne vide šta stoji iza toga. Ljudi sa novcem i moći koriste to da podrže agresiju protiv moje zemlje. Oni su razlog, ljudi koji imaju moć da se javno izjasne, oni to ne rade.“

Olijnikova je debitovala na gren slem turnirima u Melburn Parku, posebno je izdvojila Sabalenku. Istakla je da je bjeloruska teniserka potpisala pismo podrške bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku 2020. godine, dijve godine prije ruske specijalne vojne operacije.