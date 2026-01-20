Logo
Siner: Žao mi je što prolazim dalje na ovakav način

20.01.2026

14:32

Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин
Italijanski teniser Janik Siner izjavio je danas u Melburnu da je sretan zbog plasmana u drugo kolo Australijan opena.

Siner se plasirao u drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni, pošto mu je Francuz Igo Gaston zbog povrede predao meč pri rezultatu 6:2, 6:1.

"Vidio sam da ne servira najbolje, naročito u drugom setu. Žao mi je što prolazim dalje na ovakav način, jer je on veoma talentovan igrač sa sjajnim osjećajem za loptu. Znao sam da moram da budem veoma agresivan. Sretan sam što sam se plasirao u drugo kolo, što sam se vratio na mjesto koje posebno cijenim... ali to nije način na koji sam želio da pobijedim u ovom duelu", rekao je Siner poslije meča.

Italijanski teniser je odgovorio na pitanje kako se pripremao za novu sezonu.

"Prvo malo odmora i vremena sa porodicom i ljudima koje volim. Zatim mnogo rada u teretani kako bih bio spreman za duge mečeve. Kombinovao sam rad na terenu i u teretani ujutru i popodne, ali su mi, srećom, ponekad davali i slobodan dan", istakao je Siner, koji brani titulu na Australijan openu.

Siner će u drugom kolu turnira u Melburnu igrati protiv Australijanca Džejmsa Dakvorta.

Janik Siner

