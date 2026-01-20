Logo
Large banner

Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl

Izvor:

B92

20.01.2026

09:36

Komentari:

0
Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Žoao Fonseka, brazilski teniser koji važi za veliku nadu bijelog sporta, doživio je neprijatan poraz na startu Australijan opena.

Fonseku, 32. nosioca, savladao je Amerikanac Eliot Spiciri sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, poslije malo više od dva i po sata igre.

Jako čudno izdanje Brazilca, koji nije igrao na najvećem intenzitetu. Servisi i njegov razorni forhend nisu bili ni blizu zadovoljavajućeg nivoa.

D‌jelovao je iscrpljeno i beznadežno, dok ga je Spiciri konstantno držao pod pritiskom, sve dok ga nije dotukao poslije četiri seta.

Spiciri je 85. igrač svijeta i ovo mu je prvi glavni žrijeb Grend slema van domovine. Naredni protivnik biće mu bolji iz duela Nardija i Vua.

Nešto ranije, Ben Šelton je sa 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5) bio bolji od Iga Ambera.

Amerikanac u narednom kolu čeka boljeg iz susreta Svinija i Monfisa.

Sebastijan Baes je poslije pet setova odbio nalet Đovanija Petši-Perikara – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Predstoji mu duel protiv Lučana Darderija.

Dalje je prošao i Karen Hačanov, koji je poslije pet setova (4:6, 6:4, 36:3, 5:7, 6:3), bio bolji od Aleksa Mikelsena.

Sljedeći protivnik biće mu pobjednik meča O'Konel - Basavaredi.

Podijeli:

Tagovi:

tenis

teniser

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нова побједа Олге Даниловић у Мелбурну

Tenis

Nova pobjeda Olge Danilović u Melburnu

1 h

0
Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Tenis

Đoković: Dobro sam se osjećao danas, hajde da vidimo kako će biti za par dana

16 h

0
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Tenis

Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

17 h

1
Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Tenis

Đoković se prekrstio, ni sam nije vjerovao šta je uradio

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner