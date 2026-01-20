Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl

Žoao Fonseka, brazilski teniser koji važi za veliku nadu bijelog sporta, doživio je neprijatan poraz na startu Australijan opena.

Fonseku, 32. nosioca, savladao je Amerikanac Eliot Spiciri sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, poslije malo više od dva i po sata igre.

Jako čudno izdanje Brazilca, koji nije igrao na najvećem intenzitetu. Servisi i njegov razorni forhend nisu bili ni blizu zadovoljavajućeg nivoa.

D‌jelovao je iscrpljeno i beznadežno, dok ga je Spiciri konstantno držao pod pritiskom, sve dok ga nije dotukao poslije četiri seta.

Spiciri je 85. igrač svijeta i ovo mu je prvi glavni žrijeb Grend slema van domovine. Naredni protivnik biće mu bolji iz duela Nardija i Vua.

Nešto ranije, Ben Šelton je sa 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5) bio bolji od Iga Ambera.

Amerikanac u narednom kolu čeka boljeg iz susreta Svinija i Monfisa.

Sebastijan Baes je poslije pet setova odbio nalet Đovanija Petši-Perikara – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Predstoji mu duel protiv Lučana Darderija.

Dalje je prošao i Karen Hačanov, koji je poslije pet setova (4:6, 6:4, 36:3, 5:7, 6:3), bio bolji od Aleksa Mikelsena.

Sljedeći protivnik biće mu pobjednik meča O'Konel - Basavaredi.