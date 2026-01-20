Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl

Izvor:
20.01.2026
09:36
Žoao Fonseka, brazilski teniser koji važi za veliku nadu bijelog sporta, doživio je neprijatan poraz na startu Australijan opena.
Fonseku, 32. nosioca, savladao je Amerikanac Eliot Spiciri sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, poslije malo više od dva i po sata igre.
Jako čudno izdanje Brazilca, koji nije igrao na najvećem intenzitetu. Servisi i njegov razorni forhend nisu bili ni blizu zadovoljavajućeg nivoa.
Djelovao je iscrpljeno i beznadežno, dok ga je Spiciri konstantno držao pod pritiskom, sve dok ga nije dotukao poslije četiri seta.
A ROAR of approval 🔥— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026
Ben Shelton takes out Humbert 6-3 7-6 [7-2] 7-6 [7-5].@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/rmmFH71NmC
Spiciri je 85. igrač svijeta i ovo mu je prvi glavni žrijeb Grend slema van domovine. Naredni protivnik biće mu bolji iz duela Nardija i Vua.
Nešto ranije, Ben Šelton je sa 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5) bio bolji od Iga Ambera.
Amerikanac u narednom kolu čeka boljeg iz susreta Svinija i Monfisa.
Sebastijan Baes je poslije pet setova odbio nalet Đovanija Petši-Perikara – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.
Predstoji mu duel protiv Lučana Darderija.
Dalje je prošao i Karen Hačanov, koji je poslije pet setova (4:6, 6:4, 36:3, 5:7, 6:3), bio bolji od Aleksa Mikelsena.
Sljedeći protivnik biće mu pobjednik meča O'Konel - Basavaredi.
