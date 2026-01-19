Logo
Large banner

Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

19.01.2026

17:24

Komentari:

1
Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Najuspješniji teniser u istoriji Novak Đoković još jednom je pokazao da, pored tenisa, pažljivo prati i nastupe srpskih reprezentacija u drugim sportovima.

Poslije trijumfa u prvom kolu Autralijen Opena Đoković se osvrnuo na velike praznične dane, ali i na borbe koje u istom trenutku vode vaterpolisti i rukometaši Srbije na međunarodnoj sceni.

- Slava bogu... Bog se javi. Veliki je praznik, oseća se uvek posebnost tog dana, nekako uvek tokom karijere i života ozbiljno shvatao simboliku, mislim da se sve dešava sa razlogom. Nije slučajno ni što su vaterpolisti pobedili svoje najveće rivale Mađare. Srećno i rukometašima, čestitam veliku pobedu nad Nemačkom!", poručio je Đoković.

Najbolji teniser sveta naglasio je da redovno prati i vaterpolo i rukomet, sportove u kojima Srbija ima bogatu tradiciju i velike ambicije.

- Pratim, mnogo mi je drago. Vaterpolo jeste najtrofejniji sport već nekoliko decenija, ali u rukometu se sada vraćamo na velika vrata, čekali smo dugo na takav jedan uspeh, pobedili smo veliku naciju. Pratim i jedne i druge i uz božju pomoć da svi trijumfujemo do kraja - zaključio je Đoković.

Rukometna reprezentacija Srbije večeras od 18 časova igra izuzetno važan meč protiv Austrije na Evropskom prvenstvu.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

vaterpolo

Srbija

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ђоковић се прекрстио, ни сам није вјеровао шта је урадио

Tenis

Đoković se prekrstio, ni sam nije vjerovao šta je uradio

5 h

0
Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Tenis

Đoković pregazio Martineza i proslavio 100. trijumf na Australijan openu

6 h

3
Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

Tenis

Olga Danilović bolja od Venus Vilijams

1 d

0
Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Tenis

Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

19

49

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

19

38

Hoće li Ustavni sud raspravljati o ustavnosti Vlade koja više nije na snazi?

19

35

Andrej Lučić prvi doplivao do Časnog krsta u Trebišnjici

19

24

Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner