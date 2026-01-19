Đokovićeva poruka vaterpolistima i rukometašima

Najuspješniji teniser u istoriji Novak Đoković još jednom je pokazao da, pored tenisa, pažljivo prati i nastupe srpskih reprezentacija u drugim sportovima.

Poslije trijumfa u prvom kolu Autralijen Opena Đoković se osvrnuo na velike praznične dane, ali i na borbe koje u istom trenutku vode vaterpolisti i rukometaši Srbije na međunarodnoj sceni.

- Slava bogu... Bog se javi. Veliki je praznik, oseća se uvek posebnost tog dana, nekako uvek tokom karijere i života ozbiljno shvatao simboliku, mislim da se sve dešava sa razlogom. Nije slučajno ni što su vaterpolisti pobedili svoje najveće rivale Mađare. Srećno i rukometašima, čestitam veliku pobedu nad Nemačkom!", poručio je Đoković.

Najbolji teniser sveta naglasio je da redovno prati i vaterpolo i rukomet, sportove u kojima Srbija ima bogatu tradiciju i velike ambicije.

- Pratim, mnogo mi je drago. Vaterpolo jeste najtrofejniji sport već nekoliko decenija, ali u rukometu se sada vraćamo na velika vrata, čekali smo dugo na takav jedan uspeh, pobedili smo veliku naciju. Pratim i jedne i druge i uz božju pomoć da svi trijumfujemo do kraja - zaključio je Đoković.

Rukometna reprezentacija Srbije večeras od 18 časova igra izuzetno važan meč protiv Austrije na Evropskom prvenstvu.