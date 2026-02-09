Cvijanović: Sve se dešavalo u cilju da se Srpskoj oduzmu nadležnosti

Izvor:
09.02.2026
Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da ova stranka ima obavezu da pokaže puna odgovornost, a sve s ciljem zaštite Republike Srpske.
Cvijanovićeva je dodala da je sve ono što se dešavalo u proteklom periodu imalo za cilj da se Republika Srpska dekapacitira i da joj se oduzmu nadležnosti.
Ona je podsjetila i politički obračun sa rukovodstvom Republike Srpske putem pravosuđa u BiH.
Prema njenim riječima, namjera je bila da se Republika Srpska obezglavi i poništi volja glasača.
"Sve je rađeno kako bi se oblatio SNSD koji je odgovorno i predano radi već mnogo godina", rekla je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci.
