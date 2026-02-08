Logo
"Koliko ih puta moramo pobijediti da bi razumjeli?"

ATV

08.02.2026

22:02

0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je kandidat SNSD-a Siniša Karan na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske pobijedio na 134 od 136 biračka mjesta i u 16 od 17 lokalnih zajednica.

Dodik je rekao da je na izborima 2025. godine Karan imao 222.182 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 212.650 glasova.

"U ovom trenutku, danas, Karan ima 224.206 glasova, a ovaj drugi nije ni važan – svakako je izgubio", istakao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Nakon konferencije uslijedilo je slavlje SNSD-a, a potpredsjednik Željka Cvijanović je objavila video sa fešte.

Milorad Dodik i SNSD. Koliko ih puta moramo pobijediti da bi razumjeli? Živjela Republika Srpska!

