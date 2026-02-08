Logo
Large banner

Stevandić se obrušio na SDS: Najveća sramota u istoriji partije!

08.02.2026

21:26

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić čestitao je Siniši Karanu pobjedu na prijevremenim predsjedničkim izborima za predsjednika Republike Srpske.

"Čestitam ne samo gospodinu Karanu, nego i građanima Srpske koji su bili pod rafalnom paljbom podjela, podmetanja i od kojih se pokušala napraviti slika podijeljenog društva i koji su najveće žrtve ovih procesa. Pokazali smo da smo njihovi dostojni predstavnici, svašta smo izdržali. Prošlu čitavu godinu i za ove izbore. Gospodin Karan je pobijedio i na prošlim legalno raspisanim izborima, nelegalnom odlukom visokog predstavnika. Sada je pobijedio i na ovim nelegalno raspisanim. Na svim izborima je pobijedila Republika Srpska", rekao je Stevandić.

On se osvrnuo i na histeriju koja je vladala u Sarajevu u posljednjih nekoliko dana i poručio da je učešće SDS-a u tome najveća sramota u istoriji te partije.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Ovo je ko zna koji put da član SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a

"Gospodin Dodik i gospođa Cvijanović su bili u Americi, da su ostali još sedam dana u Sarajevu bi morali proširi psihijatriju ili bi ih mi primili na Sokolac. Ta kolektivna histerija je nastavljena i danas, nju podržava SDS i to je najveća sramota u istoriji te partije i svih onih koji su je osnivali i osnivali Republiku Srpsku. Oni su se potpuno politički pobošnjačili, očekujem da se registruju u nekom kantonu i da zajedno sa Vukanom dobiju funkcije i glasove. Ovo što večeras nemaju dostojanstva da priznaju poraz nego pokušavaju ponovo da igraju prljavu bošnjačku igru podjela, sukoba, svađanja sa Srbijom, koji su se napravili organizacija koja može da dobaci do Baščaršije, dok sve svjetske destinacije obilazi rukovodstvo Republike Srpske koje su htjeli da smijene", kaže Stevandić i poručuje:

СНСД

Republika Srpska

Dodik: Proglašavam pobjedu Siniše Karana, veća nego na prošlim izborima

"Kolegama Bošnjacima koji su bili poluga nekog Šmita ili su se ostrvili da nađu pogodan trenutak da nas dokrajče da im kažem, sve ovo što su oni radili nama mogli bi i mi njima. Ali, nećemo, jer smo časni ljudi. Čuvaćemo svoju kuću. Odgovorniji smo, čuvaćemo mir i u BiH i u Republici Srpskoj."

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

SDS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

Republika Srpska

Cvijanović: Ovo je ko zna koji put da član SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a

4 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Oglasio se novi predsjednik Srpske: Ovo nisu bili obični izbori

4 h

0
Додик: Проглашавам побједу Синише Каранa, већа него на прошлим изборима

Republika Srpska

Dodik: Proglašavam pobjedu Siniše Karana, veća nego na prošlim izborima

4 h

0
Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

Republika Srpska

Cvijanović: Opozicija je bruka Srpske, sramotno i njeno šurovanje sa sarajevskom čaršijom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Pazite šta jedete: Bivši ministar upozorio na ''lošu'' slaninu

22

36

CIK BiH objavio rezultate izbora: Evo koliko su glasova osvojili Karan i Blanuša

22

30

Igor Dodik: Umjesto da se zapita zašto im narod ne vjeruje, vrh SDS-a odlučio da napadne volju birača

22

09

Vučić čestitao Karanu pobjedu: Srbija će uvijek biti uz Srpsku

22

05

Banjac: Izborom Karana građani Srpske poslali jasnu poruku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner