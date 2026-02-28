Logo
Large banner

Tramp: Kampanja protiv Irana može da traje dugo ili nekoliko dana

Izvor:

Tanjug

28.02.2026

21:45

Komentari:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Foto: Tanjug / AP / Kenny Holston

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da može da bira da li će vojna kampanja protiv Irana trajati dugo ili nekoliko dana, te upozorio da će Sjedinjene Države ponovo napasti ako Teheran pokuša da obnovi obogaćivanje uranijuma.

Tramp je u telefonskoj izjavi za izraelsku televiziju "Kanal 12" rekao da će Iranu trebati nekoliko godina da se oporavi od zajedničkog američko-izraelskog napada na tu zemlju.

On je optužio Iran da je odustao od postizanja sporazuma o nuklearnom programu, koji je trebalo da spriječi tu zemlju da dođe do nuklearne bombe, prenosi "Tajms of Izrael".

Tramp je naveo da je razumio da Teheran nije ozbiljno težio sporazumu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik je rekao da je večeras imao, kako kaže, pozitivan razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

SAD i Izrael izveli su, kako je navedeno, preventivne napade na Iran do kojih je došlo nakon neuspjeha pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael, ali i na mete koje se povezuju sa Sjedinjeni Državama širom Bliskog istoka.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Društvo

Sutra je praznik koji se obilježava u tišini: Jedan običaj se posebno poštuje

1 h

0
Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Zanimljivosti

Ova tri znaka u martu dobijaju sreću, novac i ljubav

1 h

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

1 h

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Svijet

Netanjahu: Mnogi znaci ukazuju da Hamneija "više nema"

1 h

0

Više iz rubrike

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

1 h

1
Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Svijet

Netanjahu: Mnogi znaci ukazuju da Hamneija "više nema"

1 h

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Mediji: Vjeruje se da je Hamnei ubijen

1 h

0
Активирана европска кризна координација ваздушног саобраћаја

Svijet

Aktivirana evropska krizna koordinacija vazdušnog saobraćaja

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Iranski mediji: Ajatolah je živ i rukovodi situacijom

21

55

Savo Milošević novi trener sarajevskog Željezničara

21

45

Tramp: Kampanja protiv Irana može da traje dugo ili nekoliko dana

21

35

Sutra je praznik koji se obilježava u tišini: Jedan običaj se posebno poštuje

21

27

Ova tri znaka u martu dobijaju sreću, novac i ljubav

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner