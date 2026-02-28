Tramp: Kampanja protiv Irana može da traje dugo ili nekoliko dana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da može da bira da li će vojna kampanja protiv Irana trajati dugo ili nekoliko dana, te upozorio da će Sjedinjene Države ponovo napasti ako Teheran pokuša da obnovi obogaćivanje uranijuma.

Tramp je u telefonskoj izjavi za izraelsku televiziju "Kanal 12" rekao da će Iranu trebati nekoliko godina da se oporavi od zajedničkog američko-izraelskog napada na tu zemlju.

On je optužio Iran da je odustao od postizanja sporazuma o nuklearnom programu, koji je trebalo da spriječi tu zemlju da dođe do nuklearne bombe, prenosi "Tajms of Izrael".

Tramp je naveo da je razumio da Teheran nije ozbiljno težio sporazumu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik je rekao da je večeras imao, kako kaže, pozitivan razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

SAD i Izrael izveli su, kako je navedeno, preventivne napade na Iran do kojih je došlo nakon neuspjeha pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael, ali i na mete koje se povezuju sa Sjedinjeni Državama širom Bliskog istoka.