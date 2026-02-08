Bojić: Ogroman pritisak od posmatrača iz SDS, policija imala ozbiljne probleme sa njima

- Što se tiče Laktaša, hvala svim biračima, građanima i ljudima koji su dali svoj veliki glas. To ćemo znati cijeniti i, kao i do sada, radićemo više i bolje - naveo je Bojić.

Bojić se zahvalio i svima koji su radili ove izbore, koalicionim partnerima.

- Do ovih izbora nije trebalo ni doći. U Laktašima imamo osam odsto veću razliku na 24 biračka mjesta gdje su izbori ponovljeni. To je blizu 300 glasova razlike. današnji izbori su bili u nikad težim okolnostima, imali smo ogroman pritisak od posmatrača iz SDS, kojih je sigurno bilo 150 i koji su se konstantno smjenjivali. Policija je imala ozbiljne probleme sa njima, jer su bili stalno u krugu od 50 metara, ali ovaj izborni rezultat govori da mi moramo da vidimo da li smo bili pokradeni 23. novembra. Detaljno ćemo izanalizrati - kaže Bojić.

Kaže da večeras slave i da se vesele veliko uspjehu i velikoj pobjedi.

- Možda i najvećoj u posljednjih 20 godina. Razlika će na ukupnom nivou iznositi oko 5,5 hiljada glasova, a kada saberemo i ona biračka mjesta gdje nije bilo ponavljanja izbora - istakao je Bojić.