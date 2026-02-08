Pazite šta jedete: Bivši ministar upozorio na ''lošu'' slaninu

Jedan potrošač je na društvenoj mreži "Iks" izrazio veliko nezadovoljstvo povodom slanine koju je pazario u mesarama "Đurđević" i "Agropapuk".

Novinar i bivši ministar u Srbiji Ratko Dmitrović, kako piše "Informer", na društvenoj mreži Iks, podijelio je svoje iskustvo i upozorio korisnike ove društvene mreže na pomenute mesare, zbog slanine koju je kupio i namijenio za sušenje.

Napominje da sve piše iz ličnog iskustva.

"Ako kupujete svježu slaninu, s namjerom da je sušite, ne radite to kod onih koji se zovu, Đurđević i Agro Papuk. Kad kupite slaninu njena debljina je osam caentimetara a nakon sušenja jedan i po centimetar. Bez ukusa, odvratna. Ubrizgavaju vodu. Možda još nešto. To je za tužbu. Odnijeću na analizu, pa... vidjećemo", napisao je Dmitrović.

Mediji: "Agropapuk" prevare već poznate "Zaštitniku"

Kako "Informer" tvrdi, "Agropapuk" već je uhvaćen u obmani potrošača, kada su promijenili rok trajanja na pakovanju polutrajnih kobasica. Srećom, rok je bio ispravan i prema prvoj naljepnici, ali još samo dan-dva, dok je novi bio znatno duži.

G. P. iz Beograda koja je pazarila polutrajne kobasice, tada je govorila za "Zaštitnik potrošača"

"Tek kod kuće sam videla da je prva naljepnica prelijepljena i čudom sam uspjela da je zgulim. Interesovala me je cijena, a shvatila sam da je promijenjen i rok trajanja. Srećom, rok je bio ispravan i prema prvoj naljepnici, ali još samo dan-dva, dok je novi bio znatno duži. Razmišljala sam o tome da li su dobro čuvane, na odgovarajućoj temperaturama, pod svim uslovima... Ništa o tome nisam znala, pa sam se pitala da li uopšte da ih upotrijebim", rekla je G. P, pa dodala kako nakon toga nije bila sigurna ni da je prva naljepnica bila "ona prava".

Potrošači se savjetuju da obrate pažnju na proizvode koje kupuju, naročito one od mlijeka i mesa, jer mogu biti izuzetno opasni ukoliko su pokvareni.

Somborska "mesara iz pakla"

U Somboru je nedavno uhapšen N. P. (21), odgovorno lice privrednog društva "Mesokomerc" iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivična djela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Policijskom istragom utvrđeno je kako je objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina bio neregistrovan. U istom je tokom pretresa pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne dokumentacije, dokaza o porijeklu i obaveznog pregleda nadležnog organa.

U prodajnom objektu ovog privrednog društva, tokom inspekcijskog nadzora, Republička veterinarska inspekcija otkrila oko 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda, takođe bez potrebne dokumentacije.

Pronađeno meso i mesni proizvodi, ukupne težine oko 8,2 tone, proglašeni su od strane nadležne inspekcije nebezbjednim za upotrebu, jer predstavljaju potencijalni rizik po zdravlje ljudi.

Oduzeti su i uništeni u skladu sa važećim propisima.