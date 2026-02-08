Logo
Dramatični snimak otmice Daniela Kajmakoskog! Policija ih jurila dok su držali pjevača

Izvor:

Kurir

08.02.2026

11:16

Komentari:

0
Foto: Instagram

Sve elitne jedinice MUP-a UKP, SAJ i Žandarmerija – učestvovale su u dramatičnoj akciji spasavanja pjevača Daniela Kajmakoskog.

Sinoćna policijska akcija u Karađorđevoj ulici u Beogradu pretvorila se u pravu filmsku dramu kada se vozač bijelog „Volvo XC60“ oglušio o naređenje policije i krenuo punim gasom. Ubrzo je otkriveno da je u pitanju otmica poznatog pjevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u tom trenutku bio vezan u vozilu.

Potjera kroz grad

Policajci su tokom rutinske kontrole pokušali da zaustave vozilo, ali je vozač umjesto kočenja naglo ubrzao.

„U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je krenuo ka Brankovom mostu. Bilo je jasno da se nešto ozbiljno dešava“, kaže izvor Kurira.

Potjera se nastavila pored Palate Srbija i Beogradske arene, a zatim i na auto-put u pravcu Šida.

„U akciju su odmah uključeni UKP, SAJ, Žandarmerija, saobraćajna policija, kao i specijalne tehničke službe. Ovo je bila jedna od najkompleksnijih akcija u posljednje vrijeme“, navodi sagovornik Kurira.

Izvršioci su pjevača vezali i vozili u njegovom automobilu, zahtijevajući 20.000 evra. Međutim, kod isključenja za Rumu, „Volvo“ je udario u zaštitnu banku. Naoružani napadači iskoristili su taj momenat i pobjegli u nepoznatom pravcu.

„Osumnjičeni su iskoristili taj trenutak i pobjegli, a policija je u vozilu zatekla vezanog Kajmakoskog, u stanju šoka“, dodaje sagovornik.

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dalje traga za otmičarima.

Ko je Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski je rođen u Strugi, u današnjoj Sjevernoj Makedoniji, 1983. godine. Sa šest godina se s roditeljima preselio u Beč, gdje je i odrastao.

Postao je poznat učešćem i pobjedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja „X Factor Adria“. Predstavljao je Makedoniju na Pjesmi Evrovizije 2015. godine. Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji, ostvario je kao kompozitor pjesme „Više se ne vraćaš“.

Tagovi:

Daniel Kajmakoski

otmica

