Širi se prevara putem popularne aplikacije, na klik ostajete bez novca

08.02.2026

09:46

Prevara putem popularne aplikacije, na koju je u subotu uveče upozorila policija u Nišu, ne dešava se, izgleda, samo u ovom gradu na jugu Srbije, već i u Novom Pazaru.

Kako navodi Sandžak lajv, opasna WhatsApp prevara posljednjih dana intenzivno se širi Novim Pazarom i već je odnijela značajnu svotu novca od građana koji su, vjerujući da pomažu prijateljima, postali žrtve digitalnih kriminalaca.

Sve počinje porukom koja dolazi sa broja osobe koju poznajete – prijatelja, rođaka ili bliskog poznanika – sa molbom da glasate za djevojčicu po imenu Marija, uz objašnjenje da je riječ o kćerki prijatelja i da bi joj pobjeda mnogo značila.

СМС превара

Srbija

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

U poruci se nalazi link koji vodi na stranicu sa navodnim glasanjem. Interfejs djeluje uvjerljivo, sa fotografijama djece, dugmetom „Glasajte“ i prikazom broja glasova. Međutim, nakon što korisnik klikne na link i izvrši glasanje, hakeri preuzimaju potpunu kontrolu nad njegovim WhatsApp nalogom. Žrtva tada više ne prima poruke, dok prevaranti sa njenog broja počinju da se obraćaju kontaktima.

Ubrzo nakon toga, sa kompromitovanog naloga stižu poruke sa molbom za hitnu pozajmicu novca. U jednom od zabilježenih slučajeva, od sugrađanina je zatraženo 120.500 dinara, uz obrazloženje da je novac hitno potreban „na karticu“ i da će biti vraćen narednog dana.

Nakon kratke prepiske, prevaranti šalju i broj žiro-računa, navodeći banku, te insistiraju da se uplata izvrši odmah. Kao primjer, građanima je dostavljen račun u jednoj banci, sa brojem 115-0381--89, uz poruku „na ovaj račun treba“.

Zbog prirodnog tona komunikacije i činjenice da poruke dolaze sa poznatog broja, mnogi kontakti povjeruju da razgovaraju sa stvarnom osobom i izvrše uplatu, ne sluteći da novac zapravo završava kod prevaranata. Na ovaj način, prema dostupnim informacijama, više građana Novog Pazara već je prevareno, a ukupna šteta mjeri se u desetinama i stotinama hiljada dinara.

Stručnjaci upozoravaju:

Obična promjena lozinke ili ponovna prijava na WhatsApp nije dovoljna.

Najsigurnije rješenje je potpuno deinstaliranje aplikacije, nova instalacija i registracija naloga na potpuno novu imejl adresu, uz obavezno uključivanje dvostepene verifikacije.

Svi kontakti treba da budu odmah obaviješteni da ne šalju novac i da je prethodni nalog kompromitovan.

Građanima se još jednom upućuje apel da:

ne klikaju na linkove za glasanje koji stižu putem WhatsApp-a,

i da nikada ne uplaćuju novac bez direktne telefonske provjere.

U slučajevima gdje je novac već uplaćen, potrebno je odmah kontaktirati banku i prijaviti slučaj policiji.

Ova prevara se širi brzo i oslanja se isključivo na povjerenje među ljudima. Jedan nepažljiv klik dovoljan je da ostanete bez kontrole nad nalogom, a vaši prijatelji bez novca.

Sumnja se da je veći broj građana dobio ovakve poruke, navode iz MUP-a i naglašavaju da ti žiro-računi ne pripadaju osobama koje poznaju, prenosi Tanjug.

„Apelujemo na građane da, ukoliko dobiju ovakve poruke, to odmah prijave policiji, odnosno da ne uplaćuju novac dok se ne uvjere da su poruke dobili od osoba koje zaista poznaju“, navodi se u saopštenju.

