Poznati pjevač otet u Beogradu!

Kurir

08.02.2026

09:01

Познати пјевач отет у Београду!
Pjevač Daniel Kajmakoski (43) otet je noćas u Beogradu, saznaje Kurir!

Kako saznaje ovaj portal, Daniel Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i tražili 20 000 evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gdje su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobjegli - otkriva izvor Kurira.

Ko je Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski rođen je u Strugi u današnjoj Sjevernoj Makedoniji 1983. godine. Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč gdje je i odrastao.

Postao je poznat učešćem i pobjedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja X Factor Adria. Predstavljao je Makedoniju na Pjesmi Evrovizije 2015. godine.

Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pjesme "Više se ne vraćaš" (mak. Ne se vrakaš) koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pjevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pjesmu otpjevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.

Sa pjesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pjesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pjesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.

