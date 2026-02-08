Pentagon prekida veze sa Harvardom; Hegset: Oni su "vouk", mi nismo

Pentagon prekida sve veze profesionalnog obrazovanja sa Harvardom, navevši da univerzitet promoviše "vouk" ideologiju, toleriše maltretiranje Jevreja i sarađuje sa Kinom na istraživanjima, objavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Hegset je naveo da ministarstvo "formalno prekida sve profesionalne vojne obrazovne, stipendijske i sertifikatne programe sa Univerzitetom Harvard", nazivajući odluku "davno zakasnelom".

Harvard je vouk

"Harvard je vouk, Ministarstvo odbrane nije", dodao je.

Hegset je rekao da je u prošlosti Pentagon slao "najbolje i najpametnije oficire" na Harvard u nadi da će univerzitet bolje razumijeti "našu ratničku klasu". Međutim, "previše naših oficira se vratilo izgledajući previše kao Harvard – glave pune globalističkih i radikalnih ideologija koje ne poboljšavaju naše borbene redove", tvrdio je.

File this under: LONG OVERDUE



The @DeptWar is formally ending ALL Professional Military Education, fellowships, and certificate programs with Harvard University.



Harvard is woke; The War Department is not. pic.twitter.com/0kpsvivtsQ — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 6, 2026

Stvara klimu koja "slavi Hamas"

Hegset je takođe optužio Harvard da stvara klimu koja "slavi Hamas", "dozvoljava napade na Jevreje" i "promoviše diskriminaciju na osnovu rase". Tvrdio je da su "istraživački programi kampusa u partnerstvu sa Komunističkom partijom Kine", dodajući da će slični odnosi sa drugim školama biti preispitani.

Pentagon je saopštio da prekid počinje školskom 2026-27. godinom kako bi trenutno upisano osoblje moglo da završi svoje kurseve.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa dugo se sukobljava sa Harvardom, jer se univerzitet opirao njegovim zahtjevima da revidira svoje politike prijema i upravljanja, kao i da poboljša disciplinu na kampusu nakon propalestinskih protesta izazvanih ratom između Hamasa i Izraela i neviđenim razaranjem u Gazi.

Administracija je pokušala da zamrzne savezno finansiranje Harvarda, iako je u septembru 2025. godine savezni sudija poništio odluku, tvrdeći da je prekoračio svoja ovlašćenja i da su optužbe za antisemitizam korišćene kao "dimna zavesa", podsjeća RT.

Tramp je od tada pojačao pritisak, rekavši ranije ovog mjeseca da će tražiti milijardu dolara odštete od Harvarda zbog optužbi za antisemitizam.

Predsjednik Harvarda Alan Garber, odbacio je optužbe kao političko zastrašivanje, rekavši: "Univerzitet neće odustati od svoje nezavisnosti niti će se odreći svojih ustavnih prava". Dodao je da je Harvard uvijek nastojao da se bori protiv antisemitizma, nazivajući to "moralnim imperativom".