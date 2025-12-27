Logo
Najmračniji skandal u istoriji Harvarda: Evo šta je radio direktor mrtvačnice sa leševima

27.12.2025

09:01

Најмрачнији скандал у историји Харварда: Ево шта је радио директор мртвачнице са лешевима

Kada su studenti medicine na Harvardu ulazili u fakultetsku mrtvačnicu, teško da su mogli zamisliti da se iza njenih zatvorenih vrata odvija jedan od najmračnijih skandala u istoriji ove obrazovne ustanove.

Godinama je svakodnevni rad u tim prostorijama tekao bez ikakve sumnje, unutar strogo kontrolisanog sistema. Međutim, iza rutine i tišine akademskih hodnika krilo se nešto što će kasnije šokirati ne samo Harvard, već i širu javnost, a pravosudni epilog tog slučaja uslijedio je nakon opsežne istrage.

Prodaja širom zemlje

Dugogodišnji menadžer mrtvačnice na Harvardu, Sedrik Lodž, osuđen je na osam godina zatvora, jer je u dužem vremenskom periodu prodavao dijelove tijela donirane nauci.

Od 2018. do 2020., prema presudi, Lodž je uzimao dijelove tijela pokojnika prije nego što bi bili kremirani i slao ih “kupcima” širom zemlje, prenosi Slobodna Dalmacija.

Tako su na crnom tržištu završili dijelovi ruku, ljudskih lica, pa čak i ljudski mozak. Njegova supruga Denis, koja mu je pomagala u ovom bizarnom poduhvatu, dobila je nešto više od godinu dana zatvora.

Prodao je nečije lice

Prema pisanju inostranih medija, u jednom slučaju, navodno, koža preminule osobe korišćena je za izradu korica za knjigu.

U drugom slučaju, Lodž je prodao nečije lice, “možda da bi bilo izloženo na polici, a možda za nešto još jezivije”, navela je tužiteljka Alisan Martin.

''Tretirao je dijelove voljenih ljudskih bića kao da su ukrasni predmeti koji se mogu prodavati za nekoliko hiljada dolara'', dodala je.

Lodž nije bio sam!

Sedrik Lodž je radio na Harvardu gotovo tri decenije i tokom tog vremena stekao je reputaciju posvećenog zaposlenog. Ipak, iza kulisa njegovog svakodnevnog posla krila se jeziva tajna operacija.

U sudnici u Pensilvaniji, optuženi je izrazio kajanje i priznao krivicu. Njegov advokat nazvao je postupke “gnusnim i neodbranjivim”. Harvard je nakon otkrivanja skandala 2023. godine obustavio prijem doniranih tijela na pet mjeseci i sproveo internu istragu.

Tada je otkriveno da Lodž nije bio sam! Najmanje šest osoba, uključujući zaposlenog u krematorijumu u Arkanzasu, kasnije je priznalo krivicu.

Ovaj slučaj potresao je temelje povjerenja u naučne i medicinske institucije, podsjećajući koliko je tanka granica između etike i horora.

