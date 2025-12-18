Logo
Vatrogasci zatekli horor: Svjedoci o drami srpskog košarkaša

Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша
Foto: Tanjug

Četvoro ljudi, među kojima i dvoje djece, proživjelo je pravu dramu u četvrtak na Vračaru, kada je automobil u kom su se nalazili iznenada propao u garažni lift, u Ulici Sazanova, na Vračaru.

Kako navode očevici za "Republiku", strahovalo se da ima povrijeđenih.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Svijet

Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

"Vatrogasci su zatekli horor scenu, četvoro ljudi, među kojima je bilo dvoje dece su bili priklješteni u audiju. Morali su da ih evakuišu preko krova! Djeca su vrištala, slutili smo da je neko ozbiljnije povrijeđen", navodi sagovornik sa lica mjesta.

Kako je "Kurir" javio, automobil pripada nekadašnjem košarkašu Crvene zvezde Milku Bjelici.

Vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, u prednjem dijelu prignječio lift koji je krenuo da propada.

Нова година

Društvo

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

U automobilu marke "audi" su se nalazile dvije odrasle osobe i dvoje djece, koji, srećom, nisu povrijeđeni.

Spasioce su sačekali van automobila, u kabini lifta, a potom su evakuisani preko krova kabine lifta.

U intervenciji je učestvovalo 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila.

