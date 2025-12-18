Ljudima nije dobro kad čuju čime se ponosi srpska starleta

Starleta Slađa Lazić, poznata i kao Poršelina, redovno privlači pažnju svojom pojavom, ali i svojim izjavama.

Ona je od prije par mjeseci otvorila profila na sajtu za odrasle, a sada nudi poseban popust.

Za mjesec dana ona traži 7 evra, a za tri mjeseca 21 evro.

"Još samo danas je pretplata ovoliko, od sutra spremam nešto novo", napisala je Slađa.

Podsjetimo, Slađa Lazić zgrozila je nedavno sve kada je rekla kako se ponosi time što ne zna tablicu množenja i glavne gradove država.

"Imaš 34 godine Slađo, sramota je da ne znaš tablicu množenja, da ne znaš šta je brokoli i da ne znaš glavne gradove", rekla je jedna gledateljka.

"To nije blam. Ja se ponosim se time što ne znam", rekla je bivša zadrugarka i šokirala sve u studiju.

"Imam transfer blama kada te slušam", rekla je gledateljka.

Voli starije muškarce

Da podsjetimo, bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina progovorila je o pričama da je imala muškarca od 55 godina.

Ona je u emisiji “Narod pita” stavila tačku na glasine da je bila u vezi sa znatno starijim muškarcem i otkrila koliko je godina imao njen najstariji partner.

"Slađana, ja tvoj hejter, smiješno. Oblačio te je dečko iz Čačka od 55 godina, vozila si njegova kola i zato si Poršelina. Užice te ne voli, lažeš", glasila je naredna objava na društvenoj mreži Tviter.

"Moj dečko je 85. godište, to je 35 godina, a ne 55. Ja nemam ništa protiv ni da ima 55. Polemiše se koliko je imao moj najstariji dečko, vjerenik mi je bio 85. godiše, a nakon toga dečka koji je 96. godište".

"Ljudi ne znaju šta da ti kažu, a uvijek se polemiše odakle mi novac, da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvijek se to kači za lijepu djevojku. Priča se kako sam sa dedama, tako je i Bojana lupala gluposti. Ja nemam crnu mrljnu, iako su pokušavali da me ospore. Ja pokažem i dokažem ko sam ja", govorila je Lazićeva, prenosi Blic.