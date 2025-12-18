Bivša žena Dženana Lončarevića danas ima razloga za slavlje

Naime, njen sin je danas diplomirao, a ponosna mama nije krila sreću.

Samira se oglasila na svom Instagram profilu gdje je objavila zajedničke fotografije, uz opis:

"Ponosna mama", napisala je kratko Samira koja nije skidala osmijeh sa lica, prenosi "Blic".

Inače, njen sin je završio stomatološki fakultet.

Ovako je Samira govorila o Dženanu

Samira Lončarević u velikoj ispovijesti optužila Dženana Lončarevića da dugi niz godina ima ljubavnicu sa kojom ima dijete, kao i da želi da je ostavi na ulici.

Podsjetimo, Samira je tada tvrdila da suprug želi da je izbaci iz kuće u Prijepolju.

"Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su prije mene, ako su hitni, pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mjesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživjela sam da poslije 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtjev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem", rekla je ona za "Telegraf".