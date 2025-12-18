Objavljen izvještaj vještaka: Ovo je zvanični uzrok smrti Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner

Nakon što je par preminuo u svom domu u Los Anđelesu 14. decembra, utvrđeno je da su preminuli od ''višestrukih tupih povreda“, što znači posjekotine ili ubodne rane oštrim predmetom, prema Medicinskom istražitelju okruga Los Anđeles.

Policija Los Anđelesa pozvana je u kuću Roba i Mišel 14. decembra, gdje su pronašli dva tijela – kasnije identifikovana kao tijela reditelja i njegove supruge – koja su zadobila ubodne rane, prema NBC News.

Sljedećeg dana, policija Los Anđelesa potvrdila je da su Rob i Mišel ''žrtve ubistva“ i da je istraga dovela vlasti do utvrđivanja da je njihov sin, Nik Rajner (32), ''odgovoran za njihovu smrt“, prema saopštenju za štampu od 15. decembra.

Nik je uhapšen i optužen za ubistvo uveče 14. decembra i nalazi se u pritvoru bez kaucije, navodi se u saopštenju.

Optužen je po dvije tačke optužnice za ubistvo, sa tačkom za višestruko ubistvo pod posebnim okolnostima, 16. decembra, a Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles je u saopštenju za javnost navela da je njihov sin ''lično koristio opasno i smrtonosno oružje, nož“ u ubistvima.

Okončavajući spekulacije o tome kada su Rajnerovi zapravo ubijeni tokom vikenda, Kancelarija medicinskog veštaka je utvrdila da je njihov datum smrti 14. decembar 2025. godine.

Na kratkom saslušanju ranije u srijedu, kojem je prisustvovao njegov advokat, Alan Džekson, Rajner (32) se izjasnio da nije kriv, prenosi Kliks.