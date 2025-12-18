Problemi na sarajevskom aerodromu zbog smoga, avion iz Londona preusmjeren u Banjaluku

Loši vremenski uslovi, odnosno veliko zagađenje vazduha u Sarajevu, stvorili su određene probleme i na Međunaordnom aerodromu Sarajevo.

Avion kompanije Rajaner, koji je saobraćao na liniji London - Sarajevo, ponovo je zbog nepovoljnih meteoroloških uslova na sarajevskom aerodromu bio primoran sletjeti na alternativni aerodrom u Banjaluci.

''Pozitivna stvar u svemu ovome je što su Rajaner i Vizer, kao alternativne destinacije u slučaju nemogućnosti da slete na originalnu destinaciju, počeli da koriste aerodrome unutar BiH, a ne aerodrome iz susjednih zemalja'', navodi Aerodrom Banjaluka.

U Sarajevu je juče proglašeno epizoda "upozorenje" zbog izuzetno zagađenog i za zdravlja opasnog vazduha.