Logo
Large banner

Problemi na sarajevskom aerodromu zbog smoga, avion iz Londona preusmjeren u Banjaluku

Izvor:

RTRS

18.12.2025

11:39

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Loši vremenski uslovi, odnosno veliko zagađenje vazduha u Sarajevu, stvorili su određene probleme i na Međunaordnom aerodromu Sarajevo.

Avion kompanije Rajaner, koji je saobraćao na liniji London - Sarajevo, ponovo je zbog nepovoljnih meteoroloških uslova na sarajevskom aerodromu bio primoran sletjeti na alternativni aerodrom u Banjaluci.

''Pozitivna stvar u svemu ovome je što su Rajaner i Vizer, kao alternativne destinacije u slučaju nemogućnosti da slete na originalnu destinaciju, počeli da koriste aerodrome unutar BiH, a ne aerodrome iz susjednih zemalja'', navodi Aerodrom Banjaluka.

Слијетање авиона у Сарајево-16122025

Društvo

Pogledajte kako izgleda slijetanje aviona u maglovito Sarajevo

U Sarajevu je juče proglašeno epizoda "upozorenje" zbog izuzetno zagađenog i za zdravlja opasnog vazduha.

Podijeli:

Tagovi:

Rajaner

zagađenje vazduha

Sarajevo

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит

Banja Luka

Zeljković: Nacrt rebalansa budžeta u Banjaluci u najmanju ruku nezakonit

2 h

0
Бањалука остаје у мраку: Више насеља данас без струје

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Više naselja danas bez struje

6 h

0
Регулациони план за Мејдан

Banja Luka

Život u torovima: Otvoreno pismo mještana banjalučkog naselja

17 h

0
Шта ће бити са паркингом у Бањалуци? Промјена од Нове године

Banja Luka

Šta će biti sa parkingom u Banjaluci? Promjena od Nove godine

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner