U komentarima datim uoči ključnog sastanka lidera Evropske unije, na kojem bi se trebalo postići dogovor o osiguranju finansiranja za Ukrajinu, ruski lider je rekao da Evropa želi povratiti nešto što je izgubila u prethodnim istorijskim periodima i da se osveti Rusiji.

Govoreći na godišnjem sastanku ruskog ministarstva odbrane, Putin je optužio bivšeg američkog predsjednika Džo Bajdena da je svjesno pokrenuo rat u Ukrajini te rekao da su "evropski mali prasići" odmah stali uz Amerikance.

Rusija je pokrenula svoju operaciju u Ukrajini u februaru 2022. godine. Od tada se Moskva suočava sa sveobuhvatnim zapadnim sankcijama i diplomatskom izolacijom.

"Rusija je pokazala svoju postojanost u ekonomiji, finansijama, u unutrašnjoj političkoj situaciji društva i u oblasti odbrambene sposobnosti", rekao je Putin.

Putin je takođe rekao da je Rusija spremna za dijalog s Evropom, ali da to neće biti moguće s trenutnom garniturom evropskih političara.

Uprkos povremenim izjavama o otvorenosti za pregovore, Kremlj je nastavio vojne operacije i odbacio mirovne prijedloge koji bi zahtijevali povlačenje s osvojenih ukrajinskih teritorija, dok Kijev i njegovi saveznici optužuju Rusiju da koristi razgovore kao sredstvo pritiska, a ne da se iskreno uključi u diplomatiju.

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda u okviru nastojanja administracije Donalda Trampa da okonča gotovo četiri godine rata između Kijeva i Moskve.

Putin je takođe pohvalio rusku vojsku, rekavši da niko na svijetu nema vojsku tako dobru kao ruska i da je ona sada ratno iskusna.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute upozorio je prošle sedmice da države članice saveza moraju učiniti više kako bi se pripremile za mogućnost velikog rata te da bi Rusija mogla biti spremna za napad u roku od pet godina.

Prema ruskim medijima, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, sada zamjenik šefa Putinovog Savjeta bezbjednosti, koristio je izraz "mali prasići" za opis zapadnih lidera na svom Telegram kanalu još 2022. godine.