"Kume, što ne kažeš da mu spavaš sa ženom?": Usred Ostroga sveštenik raskrinkao aferu

Izvor:

Ona

18.12.2025

12:14

Komentari:

0
"Куме, што не кажеш да му спаваш са женом?": Усред Острога свештеник раскринкао аферу

U tišini i molitvenoj atmosferi svetinja se često dogode trenuci koji zauvijek promijene nečiju sudbinu. Jedan takav prizor, koji su svedoci dugo nosili u sjećanju, odigrao se u porti manastira Ostrog. Mladić, potpuno zdrav i bez ikakvih vidljivih tegoba, iznenada je izgubio svijest i pao na zemlju. Uzrok nije bila bolest - već istina, izrečena naglo i bez ublažavanja, poput udara groma.

Nada s kojom je došao i istina koja ga je slomila

Mladić je tog dana pod Ostrog došao ispunjen nadom. Sa sobom je poveo djevojku koju je volio i kuma, uveren da će pred svetinjom započeti novi život i sklopiti brak. Nije ni slutio da će se upravo tu srušiti temelji svega u šta je vjerovao.

Ovaj događaj opisan je u knjizi "Duhovne pouke oca Joila", autora Vladimir Kljajević, kroz svedočenje igumanije Manastir Reškovica, koja se tog dana i danas seća sa dubokim emocijama.

дијаманти

Svijet

Dva prijatelja pronašla dijamant od 55.000 dolara: Na ovo su odlučili potrošiti novac

Vjenčanje koje je zaustavljeno pred oltarom

Službu je tog dana obavljao Otac Joil, koji je, prema svjedočenju igumanije, odbio da obavi čin vjenčanja. Na pitanje zbog čega, okrenuo se kumu i izgovorio rečenicu koja je presjekao vazduh u porti:

"A što ti, kume, ne kažeš ovom čovjeku da mu spavaš sa ženom?"

богољуб зељковић

Banja Luka

Zeljković: Nacrt rebalansa budžeta u Banjaluci u najmanju ruku nezakonit

Kum je pokušao da sve negira i umanji, ali tada se otac Joil obratio i mladoj ženi, pozvavši je da kaže istinu. U prvom trenutku i ona je poricala sve.

Šok koji je bio jači od tela

Prema svjedočenju igumanije, mladić je svoju izabranicu iskreno volio i vjerovao joj bez zadrške. Kada je shvatio razmjere prevare i ono što se događalo iza njegovih leđa, šok je bio toliko snažan da je izgubio svijest. Prisutni su ga sklonili u stranu i pokušali da mu pomognu, dok je istina polako izlazila na vidjelo.

анестезиолог

Svijet

Anesteziolog koji je ubio 12 pacijenata osuđen na doživotnu robiju

Kako se kasnije saznalo, plan djevojke i kuma bio je da se brak sklopi, a zatim brzo razvede, kako bi mladić bio finansijski uništen i ostao bez velike sume novca.

Ništa nije slučajno pred Bogom

Mladić je ostao sam u porti manastira - slomljen, ponižen i dezorijentisan. Ipak, prema riječima igumanije, upravo tada se dogodilo nešto što mnogi smatraju jasnim znakom Božijeg promisla.

U blizini se zatekla mlada, čestita djevojka, koja mu je, vidjevši njegovo stanje, prišla i ponudila čaj ili sok. Taj mali, ljudski gest postao je početak nečega sasvim novog. Njih dvoje su se upoznali, započeli odnos i kasnije zajednički život.

"Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali vjerujem da su danas već vjenčani", zaključuje igumanija, ostavljajući ovu priču kao snažno svedočanstvo da se, čak i u trenucima najvećeg bola, put može iznenada otvoriti ka nečemu boljem.

(Ona)

Ostrog

afera

prevara

