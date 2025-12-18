Raspisani prijevremeni izbori za načelnika u Varešu

CIK je odredila rokove za prijave kandidata, kao i novih birača na današnjoj sjednici.

Suad Arnautović je predložio članovima CIK-a da se ovi izbori održe primjenom specifičnih izbornih tehnologija.

"Što se tiče ideje da imamo pilot projekat na malom broju biračkih mjesta, bilo bi idealno kada bi bilo provodivo. Mi smo tu ideju razmatrali na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, bila je misija nemoguća. Znamo sa čim se suočavamo i šta takav zahtjev podrazumijeva. Pilot projekte smo na lokalnim izborima imali isključivo zahvaljujući pomoći dobavljača i donatora. Sada nam je jedan od dobavljača i žalilac u postupku, ali potpuno sam saglasna sa prijedlogom da služba pripremi odgovor na ovaj zahtjev", rekla je Irene Hadžiabdić.

Član CIK-a Jovan Kalaba tražio je od službe da se pripreme svi razlozi zbog kojih se mogu uvesti nove tehnologije i zbog kojih to ne može.