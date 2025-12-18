Bolnica Prijedor: Izmireni porezi i doprinosi

Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor saopštila je da sa današnjim danom nema neizmirenih poreza i doprinosa prema Poreskoj upravi Republike Srpske, uključujući i obaveze koje se odnose na penzionisane radnike.

Iz ove zdravstvene ustanove zahvaljuju institucijama Republike Srpske za obezbijeđena sredstva koja su omogućila izmirenje zaostalih obaveza.

- Pozivamo sve penzionisane bivše radnike bolnice, koji su prilikom ostvarivanja prava na penziju imali evidentiran nepotpun staž osiguranja zbog ranije neuplaćenih doprinosa, da se jave u nadležnu poslovnicu Fonda PIO i ponesu rješenje o penzionisanju, kako bi u Fondu PIO mogli izvršiti provjeru uplata i, ukoliko postoji osnova, podnesu zahtjev za ponovno određivanje visine penzije - navodi se u saopštenju.

Bolnica obavještava sve bivše zaposlene, kojima je radni odnos prestao po osnovu odlaska u penziju, da su u skladu sa zaključcima sastanka u Vladi Republike Srpske, održanog 18. novembra, izmirene sve zaostale obaveze po osnovu poreza i doprinosa prema Fondu PIO iz prethodnih godina.