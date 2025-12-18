Bivši direktor "Bosnalijeka" Nedim Uzunović osuđen na 10 godina zatvora

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je izrečena prvostepena presuda u predmetu koji se vodi protiv bivšeg direktora "Bosnalijeka" Nedima Uzunovića i osam drugih optuženih zbog više krivičnih d‌jela.

Prema prvostepenoj presudi Suda BiH, Uzunović je proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora.

Ostalih osam optuženih dobili su po godinu zatvora.

Osim Uzunovića, predmet se vodio i protiv Emina Hadžiomerovića, Jasmine Uzunović, Seada Uzunovića, Munira Ćukle, Nadije Ćukle, Alme Turajlić, Aziza Šukala, Vedada Tuzovića, Bogdana Jokovića i Anela Vrtića zbog organizovanog kriminala, sklapanja štetnog ugovora i pranja novca, te drugih d‌jela koja su počinjena između 2005. i 2016. godine u kompaniji "Bosnalijek".

Ovim predmetom obuhvaćene su i četiri pravne osobe: Serreta investing d.o.o. Sarajevo, Libero 5 d.o.o. Konjic, Turist Best d.d. Konjic i Emko građenje d.o.o. Rogoznica.

Uzunoviću su se na teret stavljala krivična d‌jela: organizovani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca.

Emin Hadžiomerović, Jasmina Uzunović, Sead Uzunović, Nadija Ćukle, Alma Turajlić, Aziz Šukalo, koji su također optuženi u ovom predmetu, terete se za organizovani kriminal i pranje novca.

Munir Ćukle, Vedad Tuzović, Bogdan Joković, Anel Vrtić također se terete za organizovani kriminal i pranje novca.

Optužnica u ovom predmetu potvrđena je u septembru 2023. godine.

Prema navodima iz optužnice, prvooptuženi Uzunović je u svojstvu organizatora, zajedno sa više drugih osoba, sa kojima je povezan rodbinskim vezama ili na drugi način, d‌jelujući kao organizirana grupa, prema međusobnim dogovorima, planiranjem i izvršenjem krivičnih d‌jela radi ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, a suprotno interesima kompanije Bosnalijek d.d., vršili finansijske transakcije putem više off-shore kompanija registrovanih na Britanskim D‌jevičanskim otocima i Sejšelima, u korist računa kompanija u Latviji, Kipru i drugim zemljama, a za navodne marketinške ili konsultantske usluge koje nisu izvršene.